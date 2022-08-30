白宫：不接受中国的“台海新常态”

台海

白宫国家安全委员会战略沟通协调员柯比（John Kirby）表示，白宫已经注意到有关中国大陆无人机飞入台湾外岛上空的报道，美国不会接受中国想要建立的任何“台海新常态”。

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柯比在周一举行的电话简报会上指出，在美国众议院议长佩洛西访问台湾前后，中国大陆持续试图在台海地区建立一个“新常态”，包括在台海中线上空飞行、在中线台湾一侧长时间停留、在台湾周边进行军演等。

柯比说：“北京正在试图加剧局势的紧张程度。对于这种“新常态”，我们已经公开表达过不会接受。正如我们所说过的，我们坚持‘一个中国’政策，不支持台独的事实没有改变。美国会持续依据《台湾关系法》协助台湾自我防御，以及维护美国在该地区的国家安全利益，上述诸多事实都未改变。”

柯比提到，美军第七舰队的提康德罗加级导弹巡洋舰安提坦号（Ticonderoga-class guided-missile cruisers USS Antietam，CG 54）和昌塞勒斯维号（USS Chancellorsville，CG 62）在台湾时间28日穿越台湾海峡，此为佩洛西月初访台导致美中紧张关系急剧升高以来，美舰首次通过台海。柯比表示，美军会持续遵守国际法规行动，并敦促中方也遵守国际法规。

柯比当天还对所罗门群岛拒绝美国海岸警卫队奥利弗·亨利号巡逻舰（USS Oliver Henry）靠岸加油一事进行置评，他表示，美国对此感到遗憾。柯比补充说：“有关奥利弗·亨利号靠岸遭拒的原因应该询问所罗门群岛政府，我不想特别讨论这起事件，但我们很明显地看到中国试图欺凌和胁迫整个印太地区的国家听从他们的命令并服务于他们所认为的国家安全利益，而不是符合一个自由开放印太地区的更广泛利益。”