北京报告称中国网民规模10.5亿

中国网民

中国互联网络信息中心发布统计报告显示中国网民规模已经上升到10.51亿，互联网普及率达74.4%。

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中国互联网络信息中心（CNNIC）8月31日在北京发布的第50次《中国互联网络发展状况统计报告》说，截至2022年6月，中国网民规模达到10.51亿，互联网普及率达74.4%。互联网基础建设全面覆盖，短视频用户规模增长最明显，达9.62亿。

根据中国互联网络信息中心（CNNIC）的最新数据，截至6月底，中国的短视频用户数量达到9.62亿，占全国网民总数的91.5%。

另据南华早报报道，中国互联网络信息中心周三表示，在互联网应用中，短视频的用户群"增长最为显著"，过去六个月新增2800万用户，比12月增加3%，在过去一年中增长了8.3%。

根据中国互联网络信息中心自1997年以来每年进行两次的调查，到上半年末，中国网民总数达到10.51亿，其中99.6%的人使用手机。

中国互联网络信息中心副主任张晓说，"尽管环境复杂、严峻，有很多风险和挑战，但我们仍然看到某些在线应用在增长"。

在过去的几年里，中国政府对互联网平台实施了更严厉的监管。关于隐私、数据管理和算法推荐的新规定，压制了流行的收入模式。关于算法的规定于3月生效，旨在限制应用程序使用算法来推荐用户喜欢的在线阅读、观看、播放和购买。

中国版的抖音（TikTok）的豆瓣网和其竞争对手快手等短视频应用都应用了算法，以保持用户的沉迷。尽管如此，它们仍然很受欢迎。豆瓣网有超过6亿的日活跃用户（DAU），而快手的DAU在第二季度超过了3.47亿。

张晓说，中国继续推进"互联网基础设施"建设，特别是在5G覆盖方面，已经"扩展到每个县"。截至6月，全国有超过185万个5G基站，为移动用户提供更快的网络连接。

互联网络信息中心的报告显示，今年上半年，中国网民每周平均上网时间29.5小时，比去年多出近3小时。

这份报告还说，超过58%的中国农村居民现已上网。截至今年6月，约有2.93亿农村居民可以上网，尽管这比一年前下降了1.3%。

该报道说，中国农村人口一直在下降，根据中国2021年的人口普查数据，总数为5.09亿，比2010年的上一次人口普查减少24.38%。