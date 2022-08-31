新加坡支持香港加入区域经济协议

香港/政治

身处香港的新加坡副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰时表示，新加坡非常支持香港申请加入《区域全面经济伙伴关系协议》(RCEP)，是继中国、马来西亚等国之外，公开表态支持香港加入该协议的成员国。

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王瑞杰今(31日)早在一带一路高峰论坛上指出，香港是国际金融中心，亦是与中国对接的重要平台，相信可以在多方面作出页献。翻查公开资料，香港已与东盟、中国、新西兰及澳洲签署自由贸易协议，有分析认为，香港作为亚洲区域的国际仲裁、金融及贸易中心，可在RCEP和重构区域供应链起积极作用。 港府今年1月中旬正式申请加入《区域全面经济伙伴关系协议》，工业贸易署署长卢世雄2月在一个研讨会上表示，如果一切顺利，香港约在18个月后加入RCEP。他指出，作为全球第六大商品贸易经济体的香港，与RCEP经济体的贸易总额达9626亿美元，服务总额为1030亿美元，相当于香港贸易总额的六成，香港具有优越的条件加入RCEP，并可发挥协同效应，强化RCEP成员经济体之间的贸易联系。

RCEP由东盟十国加上中国、日本、南韩、澳大利亚及新西兰等15国组成，成员国人口占全球人口三分之一，其国民生产总值占全球总量约三成，是目前世界最大的自由贸易协议。

韩正：北京支持香港续行普通法

另外，以中国副总理韩正为首的多名中国官员今早透过视像出席一带一路高峰论坛时，重申中国支持香港推动「一带一路」。韩正致词时说，中国已就「一带一路」与180多个国家及国际组织签署合作文件，贸易总额达10万亿美元；而香港是共建「一带一路」的重要参与者、贡献者及受益者，发挥重要作用，期望香港继续主动与其他国家开展更多合作，打造「一带一路」综合服务平台。

他又说，中央支持香港维持普通法制度，发展高增值服务业，完善金融合作，为「一带一路」提供航运、金融及信息等专业服务，提高香港在国际分工的竞争力。他更要求香港继续吸引更多学生和学者赴港，深化与中国内地合作，积极融入国家的发展大局。

此外，国务院国有资产监督管理委员会主任郝鹏在论坛上指出，未来将推动更多符合条件的央企在港上市、发债和设立财富中心，提升公司地区总部贸易平台，企业资本运作风险管理公司治理和国际化经营的水平，当中包括推动央企融入香港国际创新科技中心的建设，在数字和绿色经济等领域与全球各国加强合作。