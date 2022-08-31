联合国公布新疆人权报告直指北京可能构成反人类罪

联合国新疆人权报告

2022年8月25日，联合国人权事务高级专员米歇尔-巴切莱特在瑞士日内瓦出席了她任期结束前的最后一次新闻发布会。

千呼万唤始出来，尽管北京设法阻挠，联合国人权高级事务专员巴切莱特女士卸任之日的最后几分钟，新疆人权报告正式公布。报告指中国在新疆可能构成“反人类罪”，报告没有使用“种族灭绝”的定性。

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新疆人权报告拖延不公布，最后终于决定要公布，观察人士认为，一方面凸显联合国的萎缩，同时终究不肯完全丧失自身信誉而要背水一战；另一一方面也凸显北京咄咄逼人的强势，同时，毕竟东流去，北京的努力终究也徒劳无功。

从国际媒体公告的时间线看，该报告是在即将跨入9月1日的前几分钟正式公布的，这至少让巴切莱特不至于背弃任上一定要公布这份报告的承诺。作为联合国人权事务高级专员，巴切莱特女士经常就各大洲的侵权行为和关切问题坦率地发表意见，包括北京对香港民主的镇压。但是，当涉及到中国对持不同政见者的待遇以及对新疆犯罪的指控时，她的发言极为谨慎。

在巴切莱特女士5月访问中国并对新疆进行短暂访问后，对她的批评更加激烈。她在访问时没有对该新疆地区发生的镇压表示反对，而是表示她此行的主要成果是促进与中国当局的高级别讨论。

巴切莱特女士的言论遭到了海外维吾尔人和人权团体的谴责，他们指责她无视广泛的镇压。不过，她的办公室的报告受到广泛期待。

联合国新疆人权报告在结论中指出：北京"对维吾尔族和其他以穆斯林为主的群体成员的任意和歧视性拘留的程度（......）可能构成国际犯罪，特别是反人类罪“。

报告指出，"有理由得出结论，在新疆发生了大规模任意拘留的模式"，"至少在2017年至2019年期间，影响到相当一部分维吾尔族和其他以穆斯林为主的少数民族社区。"

联合国机构表示，它缺乏数据来表明有多少人被监禁，但是。"累积起来......这些不同的信息来源支持这样一个结论：职业教育和培训中心系统的目的是在该地区的整个地理范围内广泛运作。"

联合国发现，当局使用的策略包括饥饿和注射。"几乎所有受访者都描述了注射、吃药或两者兼而有之的情况"，以及 "定期采集血样"。"受访者一致描述了所注射的药物如何使他们感到昏昏欲睡"。

联合国人权高专办公室根据受访者的叙述，描述了 "可能的强制绝育"。"有可信的迹象表明，自2017年以来，通过强制执行计划生育政策侵犯了生殖权利。"

联合国关于新疆的报告结论指出，中国对维吾尔少数民族的待遇 "可能构成国际犯罪，特别是反人类罪"。

联合国要求国际社会不要将维吾尔人送回中国。报告在最后一段说："各国应进一步避免将维吾尔族和其他以穆斯林为主的少数民族成员送回中国，他们有可能被驱回，并提供人道主义援助。 ”

关于强迫劳动的指控，联合国办事处说："有迹象表明，劳动和就业计划，包括那些与职业教育和培训中心系统有关的计划，在性质或效果上似乎是歧视性的，并涉及胁迫因素......。对宗教和种族的歧视理由本身也可能是一个促成因素，使人们容易被强迫劳动。"

人权观察中国部主任索菲・理查森表示，“晚公布总比不公布好，任何国家都不能置于法律之上。”

她认为公布这份报告："这是对北京的谎言和对维吾尔人的可怕待遇的前所未有的挑战。"高级专员令人震惊的调查结果解释了中国政府为什么要拼命阻止她的新疆报告的发表，该报告暴露了中国全面的权利侵犯。"

她补充说："联合国人权理事会应该利用这份报告对中国政府针对维吾尔人和其他人的反人类罪行进行全面调查，并追究责任人的责任。"

中方一直把这份尚未公布的新疆人权报告说得一无是处。中国驻联合国大使张军周三称：“坚决反对这份报告”。

中方的口气是一致的，否认新疆存在大规模迫害维吾尔等少数民族穆斯林人权问题，张军称：“所谓新疆问题完全是出于政治动机而捏造的谎言”。

在纽约，联合国秘书长古特雷斯发言人表示，秘书长既未读新疆人权报告，也没有参与撰写。发言人称，古特雷斯不想干预或影响报告，这是巴切莱特独立承担的事务。

这份报告的公布一直受到各界密切关注，公布前一直严格保密，从报告内容，到使用的定义，对新疆人权问题的定性，都受到广泛的猜测。

其中，最重要的一个概念是“种族灭绝”。美国政府指责北京在新疆制造了“种族灭绝”，一月份，法国国民议会紧跟英国、荷兰、加拿大等国议会，谴责中国政府在对维吾尔人实施了“种族灭绝”。

西方一些学者通过对一些泄露的中国官方文件、受害见证人以及统计资料的研究分析，认为北京在设置在新疆的“集中营”关押了至少一百万主要以维吾尔穆斯林为主的民众，强迫他们劳动，迫使妇女绝育等等。

北京一直予以否认，称所谓集中营是“职业培训中心”。但是，北京当局一直在阻止联合国公布新疆人权报告，巴切莱特上周表示，正在面临 北京的巨大压力，同时也面临支持公布报告的一些国家的压力。

星期二，英国人权大使丽塔-弗伦奇对新疆报告尚未公布表示震惊。"对我们所有人来说，至关重要的是，任何国家都不能免于对其人权记录的检查和客观审查，也不能允许任何国家扼杀人权事务高级专员的独立声音。