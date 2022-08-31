苏联帝国的终结者戈尔巴乔夫

戈尔巴乔夫与普京

戈尔巴乔夫病逝，西方齐声哀悼，他的名字被视为冷战终结的同义词，而普京的俄罗斯则视其为“大俄罗斯”的毁灭者，戈尔巴乔夫与普京这位遥远的继承人适成鲜明对比，前者为“改革”终止了阿富汗战争，后者为“帝国荣誉”发动了乌克兰战争 。

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戈尔巴乔夫既没有预见到也并不希望苏联灭亡，他最终成为一些观察家所形容的“非自愿的”苏联帝国的掘墓人。仅此，他的名字已刻进历史的丰碑。也许他当时所做的在今天看来并不十分“伟大”？八十年代中期身居苏共最高位后，与他的所有前任相比，他明白了，被勃列日涅夫式的停滞、军备竞赛和阿富汗战争耗尽的苏联经济模式已难以为继。为了拯拯救苏联，他想改革苏联，为了改善苏联人的生活，他想松动这个僵硬的制度。戈尔巴乔夫于是提出对苏联经济模式进行“重组”(Perestroika)--改革，并通过引入“透明度”(Glasnost)—开放，揭开政治制度的铅封。

他为这两个词付出的代价是巨大的，包括他本人的“垮台”。他启动的Glasnost事实上远远超过了改革，本质上这是一场革命，因为自由的气息冲入了“开放 ”的缺口，暴露了共产主义的巨大裂缝。戈尔巴乔夫最杰出的品性是，他没有试图阻止他所启动的进程。在他离任后，他说他对自己在位最后的日子发生的镇压企图一无所知，例如1991年1月在立陶宛的镇压，当时苏联军队冲进电视塔，杀死了14人。但是，波罗的海国家至今难以原谅戈尔巴乔夫。

80年代处于后毛时代的中国人对戈尔巴乔夫的“新思维”兴趣很浓，而他在中国一场大悲剧前夜出现在北京，1989年5月15日，民主运动蓬勃，天安门广场学生绝食请愿，当局慌乱中都没有来得及为这位前来与两党绝交差不多30年之后登陆的破冰人铺上红地毯欢迎，他与中共改革派领袖、总书记赵紫阳面谈，这一场面通过电视直播传遍全国，赵紫阳谈话中透露中共的实际掌门人是幕后的邓小平，苏共总书记看到了中共诡异阴险难测的一面。

戈尔巴乔夫后来在回忆录中透露，赵紫阳在他们的会谈中坦诚谈到社会主义国家能否放弃一党制、实行多党制的想法。从来没有完全掌握权力、不愿看到学生遭屠戮的中共总书记赵紫阳很快遭邓小平罢免，苏共总书记戈尔巴乔夫在位的日子亦屈指可数。

铁幕时代，苏联曾屡屡出兵干预兄弟国家出现的民主诉求，亲眼目睹天安门广场民情汹涌一幕的戈尔巴乔夫认定改革和开放是挽救苏联之路，最先从这种宽容中受益的是华沙条约组织成员，他们中最勇敢的成员很快就意识到，面前有一个千载难逢的机会，可以从苏联的枷锁中解放出来。1989年夏天，波兰人和匈牙利人先后撕毁了一党制，而东德人则用脚投票，疯狂地逃出了铁幕。戈尔巴乔夫则下令苏军撤出东德，1989年11月9日，柏林墙倒塌。

在莫斯科，苏共保守派不能接受这样的冲击。接下来的两年混乱不堪，未遂政变、波罗的海国家、乌克兰和高加索共和国相继发生独立运动……戈尔巴乔夫被削弱了，被比他更大胆的叶利钦边缘化，并被他的俄罗斯同胞所憎恨，1991年12月27日，戈尔巴乔夫宣布辞职，苏联解体。

具有讽刺意义的是，戈尔巴乔夫逝世的时候也正是莫斯科全面反动的时刻。戈尔巴乔夫结束了在阿富汗的战争，普京发起了在乌克兰的战争。他与西方国家合作，促进多边裁军。这位在西方被视为“贱民”的俄罗斯总统藐视所有国际协议。Glasnost揭示了斯大林主义的罪行，普京为斯大林平反，迫害谴责政治压迫的非政府组织Memorial，并改写了历史。戈尔巴乔夫曾解放过言论，普京现在正对知识分子、非政府组织和记者进行无情的镇压。

中共政权一直认为戈尔巴乔夫是苏联崩溃的罪人，习近平更难以理解强大的苏联为何突然解体，他曾经说，“在那场动荡中，竟无一人是男儿，没有什么人出来抗争。”不过，中国外交部发言人赵立坚称“戈尔巴乔夫先生为中苏关系正常化做出了积极贡献”，北京当局是否意识到，正是在1989年那场来访中，三十年决裂且互视为仇雠的中苏两国恢复了交往。颇为诡异的是，如今，中共领导人习近平与被西方视为“国际贱民”、与为世界和平努力的戈尔巴乔夫完全相反的独裁者普京成为“最好的朋友”。