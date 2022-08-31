香港特首取消访粤 改在线谈口岸交流 拒评对与华通关影响

香港/防疫

在香港武汉肺炎疫情升温、中国单日新增个案在一千多宗徘徊及深圳部分地方封区的情况下，香港行政长官李家超取消原定今(31日)午一连两天北访广东和深圳的行程，改为明日在香港与广东省、广州市及深圳领导举行在线会议，就粤港合作及两地人民在口岸交流等议题交换意见。他回避有关改动会否影响与中国内地商讨通关的问题，只是说，希望经过深入讨论后，可以对人民在口岸交流的议题达成一些共识。

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李家超今早出席一带一路高峰论坛后解释，在线开会是基于防疫理由，当被问及在线见面会否影响商讨通关安排时，他没有正面响应，只是强调，一直希望尽快与广深领导会面，商讨安排时曾提出不同方案，须考虑实际情况，重申目前的安排是最便捷及可以配合今、明两天活动的方法。

李家超的北上行程原本包括出席香港科技大学广州校园开幕礼，现时同样改为在线进行，他又说，如果可以，亦会参与南沙民心港人子弟学校的揭牌仪式。 早前不同传媒引述消息透露，李家超原定今明两日到访广州和深圳，其中一个商讨议题是「逆隔离」措施，即港人在香港进行隔离检疫，以代替在中国内地实行隔离检疫，不少评论忧虑，在香港每日新增个案迫近一万宗的情况下，李家超北上未必能争取好成绩，但作为港府第二把手的政务司司长陈国基星期日(28日)仍然表示，内地对港府反应正面，希望可以很快有突破。不过，政府宪报昨天仍未有李家超离港的署任安排，已令人质疑李的北上行程生变。