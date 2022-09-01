世维大会呼吁联合国追究中国对维吾尔人种族灭绝行为的责任

联合国人权高专署专员巴切莱特在2022年8月31日其任期结束前最后几分钟，终于发表了人权团体期待多时的新疆维吾尔人人权状况报告。图片摄于2022年8月25日

联合国人权高专署在巴切莱特任期8月31日结束前的最后几分钟，终于公布了各方期待的关于新疆维吾尔人遭遇的报告，确认了此前海外学界、媒体及人权团体近年来揭露的新疆维吾尔人遭遇种种迫害的指控。世界维吾尔代表大会发言人接受本台电话采访时，对这份重要报告终得发表感到欣慰，但对报告没有指称维吾尔人面对的迫害是‘种族灭绝’感到遗憾。报告发表后，来自20个不同国家的60个维吾尔人权团体联署发表声明，呼吁联合国根据报告揭露的事实，采取具体行动。

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世界维吾尔代表大会发言人迪力夏提：【我们期待联合国进一步跟进，采取有效措施，追责中国那些推行和执行反人类罪和种族灭绝罪的责任人。我们也再次谴责中国政府利用各种途径，继续散步谎言，企图掩盖已经被确认的一系列犯罪事实。】点击以下音频，收听完整内容。

世界维吾尔代表大会发言人迪力夏提

WUC Dilxat Raxit

人权高专报告发表后，全球20个国家的60家维吾尔人人权团体联署声明，呼吁联合国采取七项具体行动，包括成立调查委员会展开独立调查、根据报告中内容，向联合国以及国际社会提出建议、联合国防止种族灭绝机构立即对维吾尔人面对的包括种族灭绝和反人类罪在内的暴行的做出风险评估，并采取相应措施、将人权高专办报告中强迫劳动证据纳入该机构专家委员会年度报告、教科文组织紧急调查维吾尔族自然以及文化遗产遭破坏的情况等等。