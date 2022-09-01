中共国安高官刘彦平被双开 涉“孙力军政治团伙”

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中共国安部高官刘彦平今天被宣布“双开”，中纪委的指控包括他参加了“孙力军政治团伙”，但孙力军和傅政华等团伙成员最终都以“腐败”被判刑，政治指控消失的无影无踪，这些操作被疑或与习近平不愿展现环绕他的党内路线恶斗有关。

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中纪委网站今天9月1日宣布，中国国安部前纪检组的组长、国安部前党委委员刘彦平严重违纪违法，被开除党籍和公职。刘彦平被指参加了孙力军团伙。而孙力军案被认为是习近平以反腐的名义清洗“刀把子们”的运作。

该消息说，刘彦平参加了孙力军政治团伙，大搞政治利益交换，投机攀附、操弄权术；践踏法纪，滥用权力，捞取政治资本、谋私敛财，长期搞迷信活动，对抗组织审查。

孙力军曾官至中共公安部党委委员和副部长，兼任公安部最重要的内保局局长。2020年初，在湖北武汉督导抗议期间落马，被撤职查办。

中纪委今天发布的这个通报说，刘彦平严重违反政治纪律、组织纪律和廉洁纪律，构成严重职务违法，并涉嫌受贿犯罪，情节特别严重。经中纪委报中共中央批准，决定给予刘彦平开除党籍处分；并由国家监委开除公职；缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

据今年1月中国央视晚八点播出的5集显示习近平反腐成绩的电视专题片《零容忍》介绍，孙力军政治团伙的成员还包括中国司法部的原部长傅政华；前中共江苏省委常委、前政法委书记王立科；前上海市副市长、公安局局长龚道安；重庆前副市长、公安局原局长邓恢林；山西省前副省长、省公安厅厅长刘新云。

不过，孙力军和傅政华等人最终统统以腐败被判刑，而对他们政治指控的消失，被认为可能与习近平不愿意展示中共高层权力恶斗有关。他应该不愿承认自己周围环伺敌手的处境。