伊拉克南部城市巴士拉再爆冲突，四名什叶派人物死亡

伊拉克/政治

伊拉克首都巴格达周一爆发流血冲突，造成惨重人员伤亡后，周三至周四夜间，在该国南部城市巴士拉又爆发冲突，来自两个敌对什叶派派别的四名武装分子在冲突中丧失。

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本周一和周二，巴格达“绿区”举行的示威活动引发流血冲突，导致什叶派宗教领袖萨德尔领导下的武装派别中30名人员死亡。

周一，伊拉克什叶派宗教领袖萨德尔宣布将永久退出伊拉克政坛，他领导的“萨德尔运动”相关机构也将关闭。此前，萨德尔一直呼吁解散国民议会，重新选举，以打破持续了数月的组阁僵局。

萨德尔宣布退休后，其支持者在巴格达“绿区”推到路障，闯入总理府。当地安全部门表示，伊拉克安全部队在驱赶示威者的过程中出现伤亡事件。当晚，部分武装分子与安全部队再度发生冲突并交火。

据伊拉克安全信息披露，昨夜今晨，巴士拉亲萨德尔武装分子乘坐的车辆在“正义联盟”运动（Asa'ib Ahl al-Haq）办公处附近行走时成为受到攻击的目标，引发冲突，造成四人丧生。“正义联盟”运动属并入正规部队的伊拉克什叶派“全民动员部队”（Hachd al-Chaabi）派系。

周四上午，巴士拉省长Assaad al-Aïdani宣布，由于安全部队的介入，当地局势已恢复稳定。

据法新社报道：自2021年10月举行议会选举以来，伊拉克一直陷入政治僵局，什叶派重量级人物始终未能就新总理人选或新政府的构成达成共识。危机在本周初达到高峰，萨德尔的支持者与“全民动员部队”派系的武装分子在“绿区”展开了较量。

联合国秘书长古特雷斯周一发出呼吁，要求伊拉克各方保持冷静和克制，并敦促所有相关行为者立即采取措施，缓和局势并避免任何暴力。