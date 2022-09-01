夸中国高铁 排队做核酸 美国大使赴上海引热议

美国大使在上海

美国驻中大使伯恩斯(前作1)9月1日发布一张他在上海排队做核酸检测的照片。（取自twitter.com/USAmbChina）

美国驻中国大使伯恩斯上任后乘复兴号高铁首次访问上海，双语发推夸中国高铁风驰电掣，让他得以在沿途欣赏美景，抵上海后，还发布自己在上海排队做核酸检测的照片，引发网民热议，官媒急忙“引导”。

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伯恩斯9月1日发布的在上海做核酸的照片引发疯传热议：美国大使难道也需排队做核酸？据指曾经封锁几月的上海至今还在实施严厉的防疫措施，美国大使也难例外。

美国大使馆官方微博当日转发照片后，引发大批中国网友点赞，网友留言发问：“上海市长不知道排队做过核酸没有？“”不知道我们的官员需不需要排队做核酸？“”我们的领导都在哪里做核酸？“

有人认为伯恩斯想体验中国人民的日常生活，不必大惊小怪，有人说美国佬在表演官民一样没有特权的节目。不过，美国驻中大使一举一动总是敏感，甚至有人质疑，伯恩斯故意发照片“指桑骂槐“、”黑中国“。

伯恩斯这次是乘坐中国复兴号高铁对上海进行官式访问的，8月31日，他连发四推，夸赞中国高铁：“再次坐上复兴号，风驰电掣地穿行在中国的乡间“，根据美国驻华使馆官方号，伯恩斯在推特互动时表示：”中国的高铁真是令人赞叹。乘坐高铁也是观赏美丽的农田、群山和村庄的好方式。“

尽管有网友在评论区问：怎么只看到中国驻美大使批评美国，也来夸夸美国的风景多好？还有人问，大使先生知道不？高铁漂亮，可是血本无归。不过，这些不关大使的事，高速度让他惬意，眼中的风景让他畅快，人家这是一种风度。

不过，从联合报一篇报道看，官媒观察者的报道角度很不一样，观察者引述伯恩斯在推文后评论区这样的留言：“只有当所有大国齐心协力，共同进步而不是互相贬低时，世界才会繁荣“，“永远不要评判别人或要求别人和你一样”。

感觉就像领导说教，与推文有点风马牛不相及，但是观察者的报道称，网友们的留言耐人寻味。报道还暗讽伯恩斯到中国上任六个月以来，存在感不是很强，借佩洛西访台刷了一波“负流量“，还说，伯恩斯一边发表着诋毁中国政府的言论，一边又在社交媒体上夸赞中国高铁，似曾相识的戏码，在他刚来中国履职时也曾发生。

官媒显然是在给中国读者敲警钟了。推上有人说，美国大使传递美国政府对华政策的声音本属正常，夸赞中国的高铁也没有过错，两者可以同时做，算不上什么“险恶用心“。