戈尔巴乔夫与世界

德国对苏联前领导人戈尔巴乔夫去世深感哀痛。

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据德国电视一台报道，德国总统施泰因迈尔对戈尔巴乔夫为德国统一作出的贡献表示敬意。他说，他向一位伟大的政治家鞠躬致意。德国仍然对他表示感谢。

德国总理朔尔茨将戈尔巴乔夫描述为一个勇敢的改革者和政治家。朔尔茨赞扬他为使欧洲的民主和自由成为可能做出了贡献。但鉴于普京的统治，“俄国的民主失败了。”

德国前总理默克尔表示，她听到戈尔巴乔夫去世的消息时“非常悲伤”。戈尔巴乔夫改变了她的一生。默克尔在她的网站上称赞戈尔巴乔夫是“一位独特的世界政治家”。如果没有他的开放和改革的勇气，“民主德国的和平革命是不可能的。”

基民盟领袖梅尔茨在推特上写道，他的政党哀悼一位德国信任的政治家的离去。

基社盟领导人索德尔表示，戈尔巴乔夫比其他人更早地认识到了时代的迹象，结束了冷战，并使长期和平成为可能。

德国广播电台报道说，戈尔巴乔夫写了许多书。他最近的一本书是关于他对德国人和西方的失望。具体而言，他抱怨人们正在把俄罗斯会制成新的敌人形象。

德国广播电台表示，戈尔巴乔夫为铁幕落下做出了贡献。在西方，他因此被尊称为伟大的政治家，在俄罗斯，他被指责为苏联解体的罪魁祸首，这反映了这个国家的状况。戈尔巴乔夫是一个正直的人，热心肠，但容易受骗。戈尔巴乔夫曾不理解，为什么前苏联各共和国要向北约寻求在莫斯科面前得到保护。数年前，他曾向德国广播电台表示，俄罗斯根本不可能有侵略性，因为俄罗斯是自给自足的，有足够的土地和原材料。直到他去世前不久，他才意识到，普京能干出什么事来。戈尔巴乔夫曾说：“不存在幸福的改革者”。这也指的是他自己。

《图片报》指出，对俄国官媒来说，戈尔巴乔夫去世的消息只值一个短讯。但对我们德国人来说，戈尔巴乔夫离世应该是全国哀悼的原因，没有他就没有德国的统一。为纪念这位伟大的政治家和历史领袖，德国首都的一个大型中央广场应命名为高尔巴乔夫广场，通往广场的街道应该有科尔大道和布什街。这是德国统一的三位父亲。这也将提醒人们注意到，我们与俄罗斯人民有着长期的友谊。这一友谊将会比普京和他的战争活得更长。另外，对戈尔巴乔夫的哀悼也会带来安慰：尽管世界形势看起来很黑暗，但历史上总会发生意想不到的好事。