戈尔巴乔夫与世界

德国广播电台：戈尔巴乔夫 -- 不幸福的改革家

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1987年12月8日，美国总统罗纳德-里根（右）和苏联领导人戈尔巴乔夫在华盛顿白宫东厅举行的条约签署仪式上交换钢笔。前苏联领导人戈尔巴乔夫已于2022年8月30日星期二在莫斯科一家医院去世，享年91岁。
1987年12月8日，美国总统罗纳德-里根（右）和苏联领导人戈尔巴乔夫在华盛顿白宫东厅举行的条约签署仪式上交换钢笔。前苏联领导人戈尔巴乔夫已于2022年8月30日星期二在莫斯科一家医院去世，享年91岁。 AP - Bob Daugherty
作者： 柏林特约记者 丹兰
6 分钟

德国对苏联前领导人戈尔巴乔夫去世深感哀痛。

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据德国电视一台报道，德国总统施泰因迈尔对戈尔巴乔夫为德国统一作出的贡献表示敬意。他说，他向一位伟大的政治家鞠躬致意。德国仍然对他表示感谢。

德国总理朔尔茨将戈尔巴乔夫描述为一个勇敢的改革者和政治家。朔尔茨赞扬他为使欧洲的民主和自由成为可能做出了贡献。但鉴于普京的统治，“俄国的民主失败了。”

德国前总理默克尔表示，她听到戈尔巴乔夫去世的消息时“非常悲伤”。戈尔巴乔夫改变了她的一生。默克尔在她的网站上称赞戈尔巴乔夫是“一位独特的世界政治家”。如果没有他的开放和改革的勇气，“民主德国的和平革命是不可能的。”

基民盟领袖梅尔茨在推特上写道，他的政党哀悼一位德国信任的政治家的离去。

基社盟领导人索德尔表示，戈尔巴乔夫比其他人更早地认识到了时代的迹象，结束了冷战，并使长期和平成为可能。

德国广播电台报道说，戈尔巴乔夫写了许多书。他最近的一本书是关于他对德国人和西方的失望。具体而言，他抱怨人们正在把俄罗斯会制成新的敌人形象。

德国广播电台表示，戈尔巴乔夫为铁幕落下做出了贡献。在西方，他因此被尊称为伟大的政治家，在俄罗斯，他被指责为苏联解体的罪魁祸首，这反映了这个国家的状况。戈尔巴乔夫是一个正直的人，热心肠，但容易受骗。戈尔巴乔夫曾不理解，为什么前苏联各共和国要向北约寻求在莫斯科面前得到保护。数年前，他曾向德国广播电台表示，俄罗斯根本不可能有侵略性，因为俄罗斯是自给自足的，有足够的土地和原材料。直到他去世前不久，他才意识到，普京能干出什么事来。戈尔巴乔夫曾说：“不存在幸福的改革者”。这也指的是他自己。

《图片报》指出，对俄国官媒来说，戈尔巴乔夫去世的消息只值一个短讯。但对我们德国人来说，戈尔巴乔夫离世应该是全国哀悼的原因，没有他就没有德国的统一。为纪念这位伟大的政治家和历史领袖，德国首都的一个大型中央广场应命名为高尔巴乔夫广场，通往广场的街道应该有科尔大道和布什街。这是德国统一的三位父亲。这也将提醒人们注意到，我们与俄罗斯人民有着长期的友谊。这一友谊将会比普京和他的战争活得更长。另外，对戈尔巴乔夫的哀悼也会带来安慰：尽管世界形势看起来很黑暗，但历史上总会发生意想不到的好事。

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