新冠疫情：成都封城2120万人口禁足、深圳收紧防疫措施

新冠疫情

周四，中国西南大城市成都宣布遏制新冠疫情传播的措施，并发起了验测排查运动。2120万居民生活受到影响。在中国南部的高科技城市深圳，新冠病例也呈上升趋势，当局进一步收紧了卫生防疫措施。

广告 继续浏览后续

在一份声明中，成都市政府宣布勒令四川省会的所有居民从今天下午（9 月1日，星期四）6点开始，呆在家里，每户只有一人可以出门，购买生活必需品。

路透社报道指出，这是自春季上海解封以来，中国大城市中规模最大的封城行动。上海封城曾持续了两个月。

为了遏制疫情的传播，为期四天的验测排查已经展开，目前还不清楚是否会在检验排查结束后解封。这场大规模的验测活动，将在周日结束。

在中国南部的高科技城市深圳的新冠病例也呈上升趋势，当局进一步收紧了卫生防疫措施。

拥有十个区、1300多万人口的深圳，现在已经命令关闭娱乐场所，並限制餐馆开门营业的时间。在人口最多的宝安区，举办的大型活动和演出，暂停三天。

市政当局还推迟了，对大多数人来说，今天开始的新学年开学时间。

在周三晚间发表的一份声明中，深圳当局要求居民除了在紧急情况外，不要离城。万一需要离开则须出示在过去48小时内，进行的两次阴性测试结果的证明。

深圳当局在本周一已经宣布暂时关闭了，位于华强北街区的、世界上最大的电子产品市场。

周三，深圳新感染的新冠病例为62例，与周二的37例相比，有所上升。