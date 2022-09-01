马斯克通知推特：终止收购协议

马斯克与推特

马斯克30日致函通知推特（Twitter）公司，终止440亿美元的收购协议，因为推特“严重违反了4月签署的原始协议中的多项条款”。美国证监会（SEC）已于当天收到通知。

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美联社报道说，马斯克的法律团队引用推特“吹哨人”的爆料内容，作为终止收购这家社群平台的理由。年初被推特解雇的以“泥浆”（Mudge）绰号闻名黑客界的推特前资安主管扎特科（Peiter Zatko）8月初向联邦当局举报，推特在隐私、安全性和内容审核方面存在“极端且严重的缺陷”，包括使用过期软件、高层隐瞒有关违反和缺乏用户数据保护的信息，并指推特公司故意误导监管机构，而事实上其在网络安全方面防御不力，并且在根除散布虚假信息的用户方面并不努力。马斯克的律师表示，扎特科的指控意味着推特违反收购协议的条件。

马斯克和推特的律师团都传唤了扎特科。马斯克希望向扎特科寻求推特垃圾账号及安全漏洞的证词，作为支持他摆脱收购推特交易的依据。推特表示，扎特科的指控是“关于推特、推特隐私和数据安全做法的虚假陈述，其中充斥着不一致和不准确的内容，缺乏重要背景”。

此前，马斯克和推特公司已经互相将对方告上法庭：7月12日，推特对马斯克提起诉讼，要求其完成以440亿美元收购这家社交媒体公司。7月29日，马斯克的法律团队向推特公司发起反诉，马斯克在提交给法院的文件中称，他被欺骗而签署了收购推特的协议。

8月25日，特拉华州法院作出的裁决显示，法官命令推特公司必须向马斯克提供其在2021年第四季度，对平台上潜在的垃圾邮件或虚假账户进行审计时，所获得的关于9000个账户的数据；但同时，法官驳回了马斯克提出的其它一些要求，认为这些要求“宽泛得荒谬”。