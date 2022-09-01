20大会期已定 习近平连任铁定？

中共二十大前瞻

在新华社发布的这张照片中，2022年8月30日，中国国家主席习近平（中）和总理李克强（右）在北京人民大会堂举行的全国表彰大会上会见了模范公务员代表。中国长期执政的共产党将10月16日定为其第20次党代会，预计领导人习近平将在会上获得第三个五年任期。

中共20大定于10月16日召开，时间比预料的似乎略早？同时也似乎释放了这样一个信号，习近平的第三任已全面就绪，习氏人马已全部到位？从现在起到会议开幕的一个半月时间里，只需按部就班准备文件开会就是了？

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习近平将废除中共最高领导人任期不得超过两届的党规，“非法”开启第三任，这似乎是多数观察人士的共识。一个很简单的道理，要不，习近平于2018年以“修宪”的名义，废除国家主席连任不得超过两届的规定，那是为了什么？就是为了自己能够在2022年开始第三任。习为此准备已久。

废除国家领导人终身制，建立领导人退休制度，这被视为后毛时代中共最大的制度改革成果之一，习近平“修宪”后，当时中共党内外就有指其“政变”、为终身执政铺路的声音，更有批其不顾党的利益，从此将让党失去纠错机制，党天下将沦为习天下。如今，批评人士所形容的“政变”之日愈来愈临近了。

连任甚至长期执政无疑是习本人的愿望，但是，习的连任没有问题了吗？政治学家吴国光本台采访时曾分析，中国党内外对习这几年的施政以及他寻求连任存在很多的不满，“但是这个体制的特点，特别是习经过了十年的高度集权过程，特别是掌控了刀把子枪杆子等等，即使在党内存在强烈不满，要想在党内通过一定的程序来结束习对第三任期的寻求，恐怕这个难度也是非常大。”

一些西方媒体也大体认为习近平二十大上将打破邓小平时代修订的“两任”和“七上八下”制度而继续留任主政，彭博通讯社的报导也认为，中共二十大“将确立习近平破例连任”。纽约时报评论称，从自身积累的权力及党内的大力宣扬政绩都暗示，习近平很大可能在中共20大赢得第三任期。不过，评论也指出，现年69岁的习近平即使有把握连任，他的野心也将在中共20大面临严峻考验，这包括，他能在多大程度上，把自己的人马安插到下届领导班子？他是否会在20大释放谁是他选中的继任者的信号，还是推迟到以后再决定？

一些分析也认为，习的第三任究竟顺利与否体现在政治局成员甚至政治局常委的最后名单上，如果习不能让自己的亲信占据绝对优势，就预示着各方力量在激烈博弈，或为今后的走向留下一点想象空间。学者张伦对本台分析，在当下社会不满背景下展开的这样一个博弈当中，不同的派系让自己的人上位的可能性会增大，就是说，即便习近平成功连任，也还是得面临某种经妥协后的权力格局。习近平为确保自己连任，也会考虑暂时做些妥协，以待他日再收拾对方。

值得注意的是，也有舆论对习近平能否开启第三任抱持严重怀疑。纽约城市大学政治学教授夏明认为，“习近平推动个人崇拜、个人集权，目前事实证明他德不配位，能力也不配位，给中国目前带来了很多的问题”，因此，他的看法是，习近平在20大召开时，或者将面临党内逼迫他交出权力，或者他将无法稳固进入第三个任期，“我并不认为他的连任几率超过了50%，我认为，他一直在对半开，50%和50%之间游离。”

习近平当政近10年，经济上，几乎经济增长率逐年下跌，外交上与西方普遍性交恶，台海陷于从未有过的紧张状态，香港一国两制名存实亡，“清零”政策搞得人人恐慌，只成了强制维稳要人服从的手段。在观察人士看来，如此治理，习近平即使靠铁腕续任，但续任后中国前景不会好，他的个人前景也会越来越险恶难测。