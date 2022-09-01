「8.31事件」三周年：港人纪念被阻 两人被捕 英国12市悼念求民主和真相

香港，民主

在「8.31」太子站冲突事件三周年，当天警方被指殴打列车乘客和封闭车站30小时的真相仍然成谜，但这无阻个别港人手持鲜花，到车站外致意，遭警方劝喻离开，最终有两人因涉嫌在公众地方行为不检等罪名被捕。相反，身处英国的香港人则公开在12个城市以不同方式重提警员滥暴情况，期望真相重现，「香港议会」的袁弓夷在伦敦集会上发言时指出，争取香港民主，日后便可有独立的调查和法庭还原事件真相。

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昨(8月31日)天是「8.31」事件三周年，警方下午起派员在太子站出入口布防和巡逻，其间不时截查市民和劝喻市民不要停留。在邻近旺角警署的太子站出口，有市民带同鲜花到场致意，逗留数分钟后便会被警员要求离开，当中包括要求彻查「8.31事件」的前民主派区议员朱江玮；对于坚持放下鲜花致祭者，警方则以乱抛垃圾加以票控。

曾因港府拒绝独立调查「831事件」而自行与其他民主派区议员成立委员会进行调查、以还原事件真相的朱江玮，事后在骸书慨叹，现在很多事情不可以做，「花唔收得，做人肉花樽都唔得」，但他强调，「8月31日呢个日子，(和)一直以来坚持既要求，我死都唔会忘记」。他透露，当年他筹组的委员会，因政府阻止而不能运作。

整个行动中，警方拘捕两人。其中一名年轻男子傍晚被警方截查时，与警方发生口角，其后被警员制服在地，一度情绪激动，高声哭喊，最终被带上警车离开。警方表示，该男子以涉嫌在公众地方行为不检和拒捕而被捕。另有一名41岁男子被指用手撞一名男途人胸口，以涉嫌触犯普通袭击罪被捕。

英国12城纪念伦敦千人集会

英國各地紀念8.31事件，圖左為曼徹斯特、圖右上為利物浦、右下為倫敦集會 © 麦燕庭提供(臉書圖片及直播截圖)

在英国，有12个城市为事件举办纪念活动，分别是位于苏格兰的鸭巴甸、爱丁堡和格拉斯哥；以及首都伦敦、伯明翰、碧仙桃( Bristol)、剑桥、雅士打、侨福、利物浦、列斯及曼彻斯特，方式有哀悼集会、图片展览、默站快闪、人链等。

当中，由「民主为香港」(Democracy for Hong Kong)在伦敦国会广场举办的活动最大型，在黑布白字写上「毋忘八三一」的背景前，约千名出席者先默哀一分钟，然后聆听「香港议会」发起人之一的袁弓夷、香港监察罗杰斯、前记者等嘉宾发言，他们不时喊出「与港人并肩」(stand with Hong Kong)的口号，获在场人士高呼响应。

英国港侨协会创办人郑文杰在集会发言时表示，三年前在太子站发生什么事，至今仍然不为人知，只记得警员以所谓的合法武力执法，而救护员则在站外苦苦哀求入站内救伤扶危而不可得。他又说，三年过去，可能有些人已开始麻木，但见到如此多人出席集会，深感港人追求民主并不孤单。

「8.31事件」发生在2019年反修例运动期间的8月31日晚上，当晚在抗争活动后，部分人乘搭地铁离去，有示威者在车厢被反对抗争者发生冲突，速龙小队及防暴警接报后进入太子站月台围捕，其间曾冲入车厢向车厢内的市民挥棍伤人及施放胡椒喷雾，多人受伤，根据医院管理局数字，截至当年的9月2日，有46人送院，5人情况严重、14人情况稳定。至于事后有传言指站内有人被打死，警方一直否认，但由于警方围捕时曾封闭车站，记者被赶离现场，真相仍有争议。