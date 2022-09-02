中国经济会不会超越美国

中国-美国-经济

中国何时甚至会否超过美国成为世界第一大经济体？『华尔街日报』报道，许多经济学家直到最近还认为，以美元计算的中国国内生产总值将在世纪末超过美国，但是北京主导的清零政策和遏制房地产投机的努力已经削弱了经济增长，削弱了对中国经济将在本世纪末成为世界最大经济体的预期。

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报道援引英国智库经济和商业研究中心，中国将在2030年成为世界最大经济体，这比它上次的预测晚了两年。东京的日本经济研究中心认为，中国超越美国将会在2033年发生，比其之前预测的晚四年。

但是其他经济学家则质疑中国是否会最终超越美国。美国前财长、现任哈佛大学教授萨默斯认为，中国人口老龄化以及政府愈来愈倾向于干预企业事务，加之面临的其他挑战，使他大幅降低了对中国经济增长的预期。他认为，对中国崛起的预测与早期关于日本或俄罗斯将超越美国的预言有相似之处，这些预言今天看起来很荒谬。

澳大利亚智库洛伊研究所在3月份的报告中预计，在2021年至2050年期间，中国经济增长每年平均只有大约2%至3%，仍然可以成为世界最大的经济体。但中国“永远不会建立起对美国有意义的领先优势，即使到了本世纪中叶，它的繁荣程度和人均生产力仍将远远低于美国。”

洛伊研究所回答华尔街日报询问时表示，自前述报告发表以来，中国的经济进一步放缓，“至少推迟了中国可能超越美国的时刻，并使中国实际上永远无法做到这一点的可能性更大”。

凯投宏观研究人员在去年初的一份报告中写道，他们最有可能的设想是，中国经济在 2030 年扩张到美国的 87% 左右，然后在 2050 年回落到 81%。原因在于中国劳动人口萎缩和生产力增长乏力等因素。

该公司的首席亚洲经济学家马克-威廉姆斯在一封电子邮件中写道：“长期以来，很多人都高估了中国领导层的能力，并对新冠疫情和房地产行业的失误感到震惊。”

新加坡国立大学东亚研究所所长、世界银行前经济学家伯特霍夫曼认为，如果中国提高退休年龄，允许更多农村工人转移到城市，并采取措施提高生产力，如在教育和医疗保健方面投入更多资金，中国的GDP可以在2035年超过美国。

但如果中国的政策制定者只追求“有限的改革”，或者遭遇债务危机，中国将无法赶上美国。他还表示，与美国进一步脱钩可能会使中国更难进步，因为来自国外的知识流动被中断了。

研究人员一直对根据国内生产总值的排名的意义究竟有多大有争论，但是，排名的变化对中国政府来说将是一个宣传上的胜利。