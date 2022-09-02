习近平连任难以服众霸王硬上弓？

中共二十大前瞻

2017年10月24日，在北京人民大会堂举行的党的十九大闭幕式上，中国国家主席习近平举手表示批准大会工作报告。2022年8月30日，中共政治局确定将于10月16日召开20大，普遍认为习近平将在会上获得第三个五年任期。

中共总书记习近平2018年修宪取消任期制，暴露了破党规长期执政的野心。中共20大临近，弥撒的钟声就要响了，可是，究竟发生了什么，关于习近平能否连任，能否顺利连任还在争论不休？

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对于习在20大连任，多数观察家不认为存在多大问题，极少数认为还在两可之间，但这并不足以停止疑问。即便认为习连任大致已成定局的，也指出他面临的党内形势比想象的严峻，可能被迫释出一些权力，多年被边缘化的李克强总理近来异常活跃就是一个明证；或者即使他能成功连任也不能保证后面风平浪静，一个很重要的原因是很难服众？

综述一些观察人士的分析，习连任之所以不能服众，首先，他破坏了中共的制度。按照中共邓时代以来自定的党内规矩，七上八下，废除领导人终身制，最高领导人任期每届五年，最多两届。如此，习近平应在2022年秋季中共20大让位而不是连任，在2023年3月的全国人大会议上应辞去国家主席，这才是正常进程。习近平的前任江泽民、胡锦涛都是连任两届，江泽民一度恋栈，曾延留军委主席岗位三年，但也未敢突破两届任期的规定。

但是习近平看来准备要破这个“限期”了，上台伊始，他高举反腐败大旗，扫除异己，踢开大佬羁跘，修改党章，急不可耐地把“习思想”写入，并于2018年打出修宪旗号，废除国家主席任期制，为终身制铺路。

习此举在中共党内引发的震撼是很大的，中共之所以建立任期制，是有鉴于毛泽东终身执政造成“十年浩劫”的前车之鉴，任期制是一种形式的党内纠错机制，至少“到点下车”，一个领导人即便出了问题，两届之后还可以被另一位替代，但是废除任期制后，等于把中共党内自我纠错的机制毁了，如果最高领导人“德不配位”，仍居高位，全党就被置于危险之中。

其次，从习治理国家的能力来看，他继续留任也是不可思议的。学者夏明以“德不配位”，能力也不配位框之。一个普遍的共识是，习统治近十年，几乎包揽所有大权，包括本属于国务院总理的经济大权，但正面的成绩实在寥寥。

经济上，十年来，中国经济增长每况愈下，近年更因其强加于中国社会的“社会面清零”防疫政策，导致经济全面衰退，这是中国文革结束以来极其罕见的局面，这一局面与他个人有重大关系。

清零政策是最不可思议的反科学政策，对于奥米克戎变种，即便中国自己的医学家，自己的智库也都提出可以采取开放性措施应对，不必封锁社会。但是中国在疫情流行早期采取严厉封城隔离、大规模筛检等措施、一时堵住了病毒流行，使得习近平从此将此视为制度优势，并视为亲自指挥的成就，从此，尽管新冠病毒毒性今非昔比，全世界都在采取开放性防疫，唯独中国还在采取劳民伤财的清零措施，上海就是封城后造成的次生灾难、人道灾难远超过病毒危害的典型例子。最新的例子是成都，2200万人的城市，仅仅为了几百例确诊，全面封锁，搞得鸡飞狗跳。

清零无效有害，习近平为什么还要坚持清零不动摇，一些看法认为习保权保位第一，清零不过是考验各级领导是否服从，压制民众的手段。清零至少要清到他在20大连任为止。

普京发动的乌克兰战争是21世纪最野蛮的侵略战争，文明世界均与克里姆林宫划清界限，习近平却在普京发动战争前夕，于2月初与普京发表旨在阐明中俄合作无上限的声明，一时被外界指为“中俄轴心”，随后，在西方威胁制裁的高压下，北京并未敢公开从军事上支援俄罗斯，但对俄罗斯的支持不变，从不承认俄罗斯侵乌，习近平愈是靠近普京，中国与文明世界愈是远离。邓小平时期“韬光养晦”建立的中美关系至此加速破裂，中国在国际社会空前孤立。

习近平这样的负面账单可以开出一长串，一国两制、自由繁荣的香港就是在他治下不可思议地变成一块恐怖之地；维吾尔人大规模遭关押，实施所谓“再教育”，即便一向不敢批评中国的联合国，周三也在国际社会压力下公布新疆人权报告，指中国可能犯下“反人类罪”，这是一个极其严重的罪名；而中国大陆与台湾的关系从来也没有像今天这样剑拔弩张。

战狼外交搞得中国在国际上声名狼藉，清零政策搞得中国民生凋敝，习近平带着这样的政绩准备连任中共总书记了？『北京之春』荣誉主编胡平曾以“又是霸王硬上弓”形容习近平强行“修宪”，取消国家主席任期制。那么，20大再来一次霸王硬上弓有何不可？