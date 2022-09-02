港粤成立高层小组谈「逆隔离」 在港完成检疫隔离可免检入境深圳

香港/防疫

中港防疫隔离措施不同，但香港和广东省同意，成立高阶层专责小组商讨「逆隔离」建议，让港人按大陆标准完成防疫隔离措施后，再以闭环方式进入深圳，毋须再检疫隔离。建议的试点初步选定港深接壤的落马洲河套区，但未有落实日期。

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现时港人入境中国内地亦须接受「7+3」的检疫隔离措施，即须入住检疫酒店7天，然后再家居隔离3天，才可自由活动，但港人一般入境地点的深圳，检疫酒店房间难求，港府遂建议以在港隔离化替内地进行的「逆隔离」计划，纾缓内地检疫酒店的压力。有关建议原拟由特首李家超率团亲赴广州商讨，但因「防疫理由」，会议改为昨(1日)早透过视频举行，是`李家超上任后首次与广东省委书记李希、省长王伟中，以及广州和深圳的市委书记和市长等六名粤深领导会晤。

李家超会后交代说，粤深政府支持港府提出过关者在港「逆隔离」的建议，并同意成立「专班」(中国术语，类似跨部门工作小组)研究的。至于有关建议采用的标准，李家超指出，既是要让完成逆隔离人士入境中国内地，自然要符合内地的标准，但落实细节仍然有待商讨，包括检测标准、闭环管理方式、是否由中国派员来港监督及管理等。 有关专班的港方代表由港府第二把手的政务司长陈国基率领，成员包括保安局长、医务卫生局局长等，港府期望，能尽快与深圳方面落实细节，一旦达成共识，会按程序「报请」批准。按此程序，计划难望短期内落实。

至于初步选定为逆隔离地点的落马洲河套区，根据公开资料，该处的社区隔离设施由北京的中央政府于3月时援建，提供超過一万个床位，但4月下旬建成后，香港第五波疫情高峰过去，故未有投入使用。