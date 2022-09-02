粤深港合作大跃进 设32专组推动 特首称中港利益无排斥

香港/政治/经济

中港融合在「十四.五」规划明订推进粤港澳大湾区发展后，区内省市合作机制进一步加强，香港行政长官李家超在上任后首次与粤深领导官员在线会议后表示，粤港政府同意设立13个专责工作小组，推进包括「北部都会区」规划及法律争议等合作范畴；而深圳和香港则会重组及成立19个小组推动合作。李认为，商讨时没有以香港抑或大湾区利益为先的问题，强调两地利益没有排斥性，应将双方问题共同视为「互相问题」的态度来积极处理。

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李家超昨(1日)在会议后介绍，广东省和港府即将成立的13个粤港合作「专班」(类似跨部门专责工作小组，一般由高层官员领导)，涵盖防疫通关、北部都会区、《南沙方案》、创新及科技、金融、商贸、青年就业创业实习、推进法律及争议解决，以及航运及物流等多个重点合作范畴。港方各专班由专责的司长或局长带领，相信粤深两地亦会以相对应级别的官员领导，预料可促使双方全力推进各项合作项目。

在深圳和香港合作方面，李家超说，双方会重整架构，成立19个专班，涵盖科技创新、金融、商贸、青年就业创业、前海等多个港深重点合作领域。港方各专班由专责的司、局长领军。

他又说，期望专班尽快开展工作，但专班详情却不多，例如李家超提及的专班范畴少于专班数目，而在已公布的范畴中，亦只有商讨「逆隔离」等防疫通关措施的专班有牵头人，即政务司长陈国基，但详细名单仍然欠奉。 在上述专班中，北部都会区属香港新构思的发展规划，涉及土地占香港面积三分之一，邻近深圳和前海，李期望专班可加强两地合作，发挥协同效应。不过，在李家超打算到广深访问时，已有内地网民大骂香港北部的垃圾堆填区气味飘到深圳，要求港府关闭邻近莲塘口岸的打鼓岭堆填区。另外，专班着力推动发展的南沙，距离香港约82公里，香港已故「爱国商人」及时任政协副主席霍英东曾独力投资区内的南沙镇约30亿元，但后期亦有怨言。

面对两地合作可能出现的利益冲突，港府规划本地发展应以香港抑或大湾区的利益为先时，李家超表示，在与内地对接上，大家的利益是一致的；而且「十四.五」规划和大湾区建设都是经过商讨后一致执行，所以应以共同推展最大利益为依归，「没有任何排斥性」。他期望，应将问题共同视为互相的问题，从而积极处理。

他又说，港府全力支持并协助南沙发展成为粤港澳大湾区内的高水平对外开放门户，亦为香港行业开拓发展空间；另外，又会支持及配合前海继续发挥「先行先试」功能，两地即将发布18条新措施，旨在便利香港创投及私募基金的跨境业务发展，以及鼓励基金善用前海平台。