20大前中南海气氛紧张诡异

中共二十大前瞻

2017年10月24日，在北京人民大会堂举行的党的十九大闭幕式上，中国国家主席习近平、前任江泽民、胡锦涛以及其他高官起立高唱『没有共产党就没有新中国』。中共政治局决定将于10月16日召开第二十次党代会，预计习近平将在会上获得第三个五年任期。

中共总书记习近平意欲打破党规在20大连任，平添几分紧张。有些表面看似不很直接甚至不太重大的动作，似乎都变得诡异难测。

广告 继续浏览后续

继续清洗刀把子

权力斗争，震慑对手，习近平最新的动作是双开中国国家安全部高官，前公安部副部长刘彦平。他被指“参加孙力军政治团伙”。此举被视为习近平为在下个月召开的20大继续掌权扫清障碍所采取的最新清洗行动。

从官方公布的“罪行”看，关键的有“背弃两个维护”，“参加孙力军政治团伙，大搞政治利益交换”，“滥用公安警卫权力”。翻译为平常话其实就是对习近平不忠。而让习近平最犯忌的是，接近核心权力的政法高官“搞团团伙伙”，“滥用公安权力”，使“党的核心”寝室不安。

习近平对政法部门的不放心由来有自，去年夏季，一改从熟悉的中央警卫局提拔中南海保卫局长的惯例，从野战军调来军官担任此职；而习近平在福建任职时结识的王小洪，在20大召开前几个月，被提升为公安部部长。

在提升亲信的同时清洗异己，前司法部长傅政华7月份被以涉嫌“受贿、徇私枉法”的罪名提审，前公安部常务副部长孙力军1月份被以“受贿、操纵证券市场、非法持有枪支”等罪名提起公诉。

拿到法庭公诉的都是些表面上的罪名，孙力军落马的真正原因：“为实现个人政治目的，不择手段”，“在党内大搞团团伙伙、拉帮结派、培植个人势力，形成利益集团”，“严重破坏党的团结统一，严重危害政治安全”。央视在专题节目更指孙力军“有政治野心，图谋更高的领导岗位，为自己规划未来的权力蓝图”。

显然，孙力军严重危害到习近平的“政治安全”，他被定为“孙力军政治团伙”总首领，即便比他级别更高的傅政华也只是他的团伙的一个成员。因此，一些分析怀疑这或者是暗示孙力军在中南海有更大的靠山，或者是习近平担心中南海有跟孙力军一样“存有二心”挡他路的人，因此，不排除20大前后会有更高级别的官员被清洗。

黄河长江不会倒流？

一直被习近平边缘化的李克强总理的举动也显得不同寻常。

习近平一味清零，导致中国经济陷入困境，李克强却得以“复出”。四月以来，李克强四处奔走“救经济”，大声呼吁改革开放不动摇，罕见召开全国10万官员大会，推出“九不准”，反对“一刀切”，明显与窒息经济发展的“清零政策”相左。华尔街日报形容李克强走出了习近平的阴影，民间一时更有所谓“习下李上”的传言。

不过，北戴河会议后，李克强前往深圳考察，在现场对地方官员表示：“中国开放还要继续往前推进，黄河、长江不会倒流。”深圳曾是中国改革开放的前沿阵地，邓小平所谓“九二南巡”就发生在深圳。一些分析认为，李克强在深圳的 一番话是一种政治宣示，籍此欲对二十大的人事变动产生相当大的牵制作用，李克强亦籍此强调要继续坚定不移地走改革开放的道路。

学者张伦对本台分析说，李克强的一些举动“之前是很难想象的，可能一个是经济状况实在恶劣，一个是李克强这些年做小媳妇总理，现在也是最后一搏了，给自己留点好声名，李要展示他跟习的不同，做给社会看，给全世界看。但这些因素会不会是决定性的，还需要观察。”

惊弓之鸟

中共20大召开前的气氛紧张不紧张，或许亦可从一部历史书被迫改名可窥一斑。

中国历史学者张宏杰热销著作『倒退的帝国：朱元璋』日前再版时，书名中的『倒退的帝国』被出版社改名为『洪武』。

自由亚洲报道，张宏杰8月31日通过微博向读者致歉，表示自己的『倒退的帝国：朱元璋的成与败』重版时被改名为『洪武：朱元璋的成与败』，“具体改名的原因不太方便详细解释”。

自由亚洲援引该书责任编辑陈丽表示，“我们也是迫不得已，我们无意欺骗读者”。瑞典华人文学家、翻译家万之对自由亚洲表示，在当前中国的言论环境下，“倒流”、“帝国”等都成敏感词，连总理李克强日前提到“长江、黄河的水不能倒流”也被封杀。“倒退的帝国”会让官方以为借古讽今，才会让出版社在中共20大前“处处是政治敏感点”的舆论环境下，不得不小心翼翼。中共20大前气氛肃杀，心态犹如惊弓之鸟，万之认为这也正是习近平政权不稳的征兆。

中共20大召开之前，还会发生什么？