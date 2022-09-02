20大前 网信办开启打击“网络谣言和虚假信息”专项行动

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中国网络空间监督机构网信办周五（9月2号）发布消息暗示，将在共产党举行五年一次的代表大会前几周，开展为期三个月的活动，以消除 "关于重要会议的谣言和虚假信息"。

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中国中央网信办的最新专项行动名为“清朗·打击网络谣言和虚假信息”。尽管周五的公告中没有提到20大，但根据网信办的声明，该活动的第一个 "任务 "是“对涉重大会议、重要活动、重要政策发布以及侮辱诽谤英雄烈士、亵渎否定英雄烈士事迹精神等谣言和虚假信息，要从严从快从重清理处置”。

中共总书记习近平准备在定于10月16日开始的20大党代会上赢得历史性的第三个任期。在这一政治敏感事件之前的几周，通常是该国庞大的公共安全和网络治安机构的繁忙时期，要负责不惜一切代价确保稳定。

习近平几乎可以保证第三次担任中国共产党的总书记，打破了他的两位前任坚持的10年或两个完整任期后卸任的惯例。在决定什么内容应该在中国高度审查的互联网上被删除或推广方面，具有相当大的影响力的中国网信办表示，针对网上谣言的活动将 "以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导"。

通告还表示，此次活动将 "加大对造谣行为的惩处力度，对典型案例进行查处和曝光，形成强大震慑，最大限度压缩网络谣言空间和虚假信息空间"。

在习近平的领导下，网上言论变得更加受限，如果社交媒体平台未能处理党认为不利于其利益的言论，最近将面临重罚。

除了控制有关 "大型会议 "的谣言外，网信办还表示，其他任务是阻止有关流行病、经济、公共安全和诽谤中国 "英雄和烈士 "的谣言。

网信办表示要加大溯源追责力度，包括督促网站平台加强技术手段建设，提升溯源能力，对首发谣言和虚假信息的平台账号，视问题性质进行处置处罚，强化源头遏制等；制定完善网络谣言和虚假信息处置处罚细则，根据严重程度、是否首发、转发次数等维度，视情采取警告、禁言、永久封禁等措施；对首发恶劣谣言、多次传播谣言、利用谣言进行恶意营销炒作的账号主体，纳入黑名单管理，情节特别严重的，全网禁止注册新账号；定期集中通报曝光处置处罚情况，公布违法违规典型案例，形成有力震慑。