纽约时报评论：戈尔巴乔夫解体苏联受西方赞誉却被习近平视为教训

戈尔巴乔夫与世界

在西方,戈尔巴乔夫被誉为和平结束冷战的远见卓识者,但对于世界其他地区的专制国家领导人而言,他的政治遗产是一个关于迅速抛弃权力,却几乎或根本没有获得回报的警示故事。

《纽约时报》评论说,这一教训在中国得到了最充分的重视,在已经宣布将于10月召开的中共20大上,习近平预计将获得作为中国最高领导人的第三任期。苏联的解体,以及随之诞生的独立国家和一个全能政党的消亡,正是习近平毕生致力于避免的政治冲击。

伦敦大学国王学院的政治历史学家布朗(Kerry Brown)著有多本关于习近平时代的中国的书。他说中国领导人“会把苏共最后一位领导人所做的一切视为一本什么事情不应该做的教科书”,

《纽约时报》评论说,对于一个害怕离心力可能将西藏或新疆等在历史和民族上具有鲜明特色的地区分裂出去的政府来说,从曾经单一的苏联实体中分离出去大量独立国家是尤其令人担忧的事情。习近平政府在中国各地打压异见,镇压香港的民主力量,并对新疆维吾尔人实行大规模监禁和强制绝育。

在2013年一场致力于在党内中坚内部弘扬共产主义精神的研讨会上,身为中共元老之子的习近平称苏联的解体是“深刻教训”。他说“最后戈尔巴乔夫轻轻一句话,宣布苏联共产党解散,偌大一个党就没了,最后竟无一人是男儿,没什么人出来抗争。”

外交关系协会高级研究员、《时代的终结——威权复苏如何削弱中国崛起》(End of an Era: How China’s Authoritarian Revival is Undermining Its Rise)一书的作者明克胜(Carl Minzner)表示,“习近平的所有努力——加强意识形态控制,重申党在整个国家和社会的主导地位,以及让中国回到独裁统治——都是为了让中国摆脱与苏联类似的命运。”