缅甸军政府领导人下周到访俄罗斯

缅甸/俄罗斯

缅甸军政府领导人敏昂莱下周将前往俄罗斯出席东方经济论坛，届时将与俄罗斯政府官员会晤，加强受到西方制裁缅甸和俄罗斯两国经贸合作。 联合国消息，自从缅甸军人政权上台以来已经导致有将近2千1百名平民死亡，1万5千人被关押。

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缅甸军政府领导人敏昂莱下周出席在拉迪沃斯托克举行的东方经济论坛，届时将与俄罗斯政府官员举行会谈。

法新社今天周六消息指出来自中国、印度、日本、哈萨克斯坦和其他国家的代表也将出席本届东方经济论坛。

缅甸军人政权进行政变，自从2021年2月推翻昂山素季文人政府，随后受到西方的制裁和关系降级。

同样俄罗斯自从今年2月入侵乌克兰受到国际社会的谴责和制裁，缅甸军人领导人敏昂莱访问俄罗斯之际正值两国政府处于外交孤立之时。

敏昂莱将与俄罗斯政府官员举行会谈，以“进一步巩固”两国的经济和政府之间的合作和友好关系。

东盟没有邀请敏昂莱参加11月在金边举行的东盟领导人峰会，主要不满缅甸政治危机持续。

联合国消息，自从缅甸军人政权上台以来已经导致有将近2千1百名平民死亡，1万5千人被关押。

俄罗斯是缅甸最大军火供应商，自从今年2月以来两国寻求进一步合作。

在今年7月敏昂莱曾经到访莫斯科进行了“私人访问”，与莫斯科航天局和核机构官员会晤，随后缅甸军政权第二把手梭温也在8月末访问了俄罗斯。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫在8月初到访缅甸，表示支持缅甸军政府要为“稳定”国家并在明年举行全国投票而做出的努力。

但是美国国务卿布林肯警告国际社会拒绝缅甸军政府的“假选举”。