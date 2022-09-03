美国巨型登月火箭再度推迟发射

登月计划

液态氢燃料外泄，举世瞩目的美国航天局巨型火箭发射计划最后时刻取消，迫使阿尔忒弥斯（Artémis）重返月球计划再次推迟。

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这是该巨型火箭一周之内第二次推迟发射，火箭升空原定周六当地时间14时17分，发射窗口时间两小时，但在向火箭油箱加注燃料时未能在限定时间解决在火箭底部发现的燃料泄漏。

8月29日首次发射时，同样由于技术问题，发射也在最后一刻被取消，首先是类似的泄漏，但被克服了，然后是发动机的冷却问题。

下一次可能的发射时间应在周一或周二，美国航天局在作出评估后决定。不过，如果错过周二，考虑到地球与月球之间相互对应的位置，在9月19日以前不存在发射窗口。

在美国阿波罗最后一次登月计划完成50年之后，这是美国阿尔忒弥斯返月计划的第一步--无人驾驶登月。 该计划旨在在月球上建立人类永久性基地，从而能够被用作人类通往火星的跳板。

阿尔忒弥斯1号必须验证火箭顶部的猎户座太空舱在未来运载宇航员时是否安全。美国航天局将利用这一新的航天器，恢复人类的远距离太空探索，月球距离地球的距离比国际空间站要远达1000倍。

探月旅行预计将持续六周。“猎户座太空舱 ”将在月球背面冒险行驶64000公里，比迄今为止任何其他可居住的航天器都要远。

阿尔忒弥斯1号的另一目的旨在测试太空舱的隔热罩，这是有史以来最大的隔热罩。在返回地球大气层时，它将不得不承受每小时40000公里的速度和与太阳表面一半热的高温。

该航天器必须行驶210万公里，直到降落在太平洋为止。

美国为何50年后重返荒凉且充满敌意的月球？法国费加罗报在题为“阿尔忒弥斯：发给北京的信号”的社评中认为，冷战已经真正结束。尽管普京发表了宏伟的演讲，但自苏联解体以来，俄罗斯的太空计划一直停滞不前，并且正在努力替换其老化的联盟号火箭。因此，要理解特朗普为什么在2019年重新启动登月竞赛，人们必须转向北京而不是莫斯科。因为，同年，中国宣布打算在2030年左右让中国人登月，并开发了一个与土星5号一样强大的火箭--长征9号。华盛顿对这一威胁非常重视：重新瞄准月球，美国向习近平发出了一个非常明确的信息：美国仍在竞争中。