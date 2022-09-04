世界报：香港回归25周年 残酷的幻灭

香港回归25年

这张由香港政府新闻处提供的照片显示，2022年7月1日，中国国家主席习近平（中）和他的妻子彭丽媛（左二）在行政长官李家超（左）的陪同下，前来香港庆祝回归25周年。

法国世界报发表长篇调查，指出1997回归中国的前英属殖民地香港，正在遭受北京政治、社会及经济领域的严厉接管，自治的梦想破灭。

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报道说：仅仅不到三年，香港已丧失其大部分独有的身份特征：受到『基本法』保障的自由，自主，资本主义制度五十年不变。

尽管民主程序并不完善，香港一直是中国唯一享有强大法治的地区，维护这一法治的是由本地和外国法官组成的独立司法机构，活跃和多样化的政治反对派，宗教信仰自由，包括遭北京禁止的法轮功也能在港生存，新闻自由，互联网不受管制，拥有国际知名的大学，以及对外特别开放的边境。

香港拥有如此多的王牌，助其在2019年全球“最自由经济体”名单上连续第25年名列前茅。若按照中共前领导人邓小平与英国前首相撒切尔夫人主持的回归进程，香港的王牌应持续至2047年。邓小平承诺香港实施“一国两制”，香港资本主义制度五十年不变。邓小平甚至补充说，五十年后更没有任何理由去改变。

然而，2022年，“五十年不变”刚刚走到一半，香港发生了巨变：自由的无所顾忌的感觉让位于一种潜在的恐怖：在公开场合、在工作中，在社交网络上，甚至私底下，每句话、每个举止都要权衡，揭发检举有时甚至渗透到家庭内部。观察人士质疑，香港是否正在沦为一座如同中国内地一样的城市，最乐观的人则以为，香港并不是头一回面临生死挑战，它传奇般的韧性和复原力已经被多次生存危机考验过。

报道说，面对今日香港，你难以相信仅仅在3年前，在2019年的6月，香港爆发了回归以来最强大的反政府运动，不顾警方禁令，港人成十万成百万涌上街头抗议修订逃犯『送中条例』，因为他们意识到这是当局威胁香港法治独立的手段，在迫使当局最终放弃修例后，民主派在11月份的地方选举中取得历史性的巨大胜利。

今天，多数民主派领袖被控组织或参与为2020秋季立法会选举准备而举行的初选而被关入大牢，当局以无人相信的卫生理由推迟立法选举，使得北京腾出手来制定一部新的选举法，该法以种种理由威慑民主派参与任何选举。逃亡台湾的香港艺术家黄国才告诉世界报：“我的一位好朋友刚刚出狱，我对他说，‘你出狱了，很好，只不过你进入来另外一座更大的监狱’，因为今天的香港，成了所有居民的牢房。”

香港素有逃城之称，曾经是1949年后成千上万逃避共产中国的中国人家庭的避难之城。但是，自从2020以来，该城由目的地变成出发点，一些人带着他们可能永远不会返回故乡的焦虑离开。首先去英国，其次是加拿大、澳大利亚、葡萄牙或美国。这些“民主之友”，也得到台湾的公开邀请。

离开香港，成为社交网络青年人最热衷的话题。今非昔比，在2020年6月30日中国全国人大通过意味着香港自由以及基本民权死亡的港版国安法不足两周，年轻的前议员，香港众志创党主席罗冠聪（2016年23岁时当选议员）宣布流亡伦敦，他的同伴黄之锋和周庭则被以在反送中示威中所扮演的角色而判刑。前民主党议员许智峰2021年逃亡澳大利亚，前工党副主席，议员张超雄被囚禁三周后，5月份抵达加拿大。因表达众多港人在香港失去安全感的香港民意研究所副总裁、学者钟剑华4月份突然不辞而别，在临登机前在脸书发出信息："现在我再也不用担心被那些不断变化的红线作为瞄准的目标了”。

香港漫画家阿塗也在社交网络宣告告别，揭露不堪忍受的“巨大精神折磨”。香港教师由于处于影响学生的特殊地位而受到强大的政治压力，他们特别容易辞职和离开。最大的专业教师工会（PTU）在被中国的宣传媒体称为 "恶性肿瘤 "后，于2021年8月自我解散。离开香港也是许多西方永久居民的决定：这些律师、记者、医生、富有的企业家或银行家，几十年来一直把香港作为自己的家，也已或多或少地准备好了行李......3月底，两名英国法官从最高刑事法院--终审法院辞职，抗议一个 "背离了政治自由和言论自由价值观的政府"。

根据官方8月公布的统计，香港遭遇年度最严重人口下跌，从741万下降到729万，而此前12个月的下降幅度为1.3%。香港大多数部门正感受到这种历史性的人才流失，许多外籍人士更是望而却步。

他们在逃避正在大陆化，失去自己身份的香港，司法政治化，不成比例地判决，以往仅构成处罚的轻罪可以被判数月甚至数年的徒刑，香港成了警察可以任意拘捕的城市，90岁的香港枢机主教陈日君5月份突然被拒押数小时。在那里，任何被含糊地认定为民主派或接近有可疑关系的协会的人都害怕黎明时分警察的敲门声。

他们也在逃离越来越多的监视和控制，一位流亡在英国曼彻斯特的新闻摄影师感叹道： "不是我离开了香港，是我的香港消失了。"

北京一直在试图一点一点收紧对香港的控制，港版国安法的通过标志着香港的根本转折。该法以惩治分裂、颠覆、恐怖主义以及与外国势力勾结的模糊罪名敲响了香港的丧钟。香港中文大学法律教授苏拉比-乔普拉（Surabhi Chopra）说：国安法"把香港从一个法治之地变成了一座恐恐怖城市”。

香港两家最主要的独立媒体，『苹果日报』和『立场新闻』先后被强制关闭，报纸总编被捕，苹果日报创始人黎智英遭判重刑。五名25至28岁的年轻言语治疗师出版了受2019年危机启发的儿童书籍『羊村』系列绘本，书中象征着香港人的小羊村试图保护自己免受狼群的侵袭，他们被指控 "煽动叛乱、煽动仇恨和分裂主义"。在9月7日的判决之前，他们已经在审前拘留中度过了将近一年的时间。

邓小平提出的被撒切尔形容为“天才之举”的“一国两制”就这样被粗暴地践踏了，从现在开始，只有 "爱国 ”的港人，受北京信任的人，通常来自警察，才会担任关键职位，新特首李家超就是典型的例子。即使是富商，现在也进入了北京的瞄准镜……