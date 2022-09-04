习近平连任倒计时 忠不忠 看分钟

中共二十大前瞻

2022年3月11日星期五，中国国家主席习近平和国务院总理李克强抵达北京人民大会堂参加中国全国人民代表大会闭幕会议。中共20大将于10月16日召开，习近平被认为准备好了第三任。

中共20大召开在即，让观察人士多少有点惊异的是，习近平自我连任并不像宣传机器渲染的那样高枕无忧。要不，党中央喉舌为何又发出与习近平对表指令：“一分钟都不离开习近平总书记和党中央的视野!”

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按照中共惯例，没有最高层首肯，官媒新华社轻易不会发出带有指导全党性质的“三不指令“，这一以新华社社社长傅华名义发出的表面上关于新华社如何打好舆论战的文章别处心裁，提出“3个一分钟”，要求做到”一分钟都不站在党的队伍之外；一分钟都不偏离习近平总书记指引的方向；一分钟都不离开习近平总书记和党中央的视野“。

把其所指的“聚焦核心、维护核心、宣传核心“，细化到一分钟的地步，党的核心宣传机构的这一招，可谓拍马一奇，即使被视为拍马有术的北京市委书记蔡奇、天津市委书记李鸿忠、上海市委书记李强也望尘莫及。

有人评论，透过虚晃的事实上根本不可能做到的”3个一分钟“，似乎透出最高领导人习近平对继任前景并非高枕无忧，除了表忠之外，新华社释出的信号，其实针对的是中共内部官员，要他们各位自觉地把自己置于习近平的”视野“之下，也就是监视之下；要紧跟习近平紧跟到以分钟计算的地步，一分钟都不能偏离习的队伍，也就是丝毫不能怀疑习制定的包括”坚决清零不动摇“在内的路线，这是不是给高喊”黄河长江不能倒流“、反对清零一刀切，呼吁坚持改革开放的李克强及其拥护者发出的警告？

“3个一分钟“不是一般的效忠，是向党内还在犹疑的官员发出的信号，同时也是威胁。从中共日前双开国安部高官刘彦平，并将其归入”孙力军政治团伙“来看，党内政治清洗始终是现在进行时，20大前，20大后，不会有停止之日，这也意味着党内并没有达到所谓唯习近平命是从的地步。

习近平抛弃中共废除领导人终身制的重大改革，废除领导人任期制，准备第三次连任，甚至终身连任，在党内究竟面临多大阻力可以想象。至少，从官员们不断表忠的紧张程度，习不断要求全党自觉遵守“两个维护“的高频率来看，习严重缺乏安全感，压力不小。

为避免对习连任非议，新华社“三个一分钟“要求”有效展开舆论引导和舆论斗争，提高管得住硬功夫“。防民之口，甚于防川，习核心要全方位、长时段抵挡党内外、国内外的”攻击抹黑”，实不容易。