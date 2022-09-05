中国四川发生6.6级地震

四川地震

美国地质调查局宣布说，中国四川地区周一发生了6.6级地震，因新冠疫情而被封的省会城市——成都的建筑物被震坏。

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据法新社从北京发回的报道，北京时间周一中午12点52分（格林尼治标准时间4点52分），四川省山区发生地震，震中距康定市约43公里，深度估计为10公里，。

截止发稿时间，当地还没有任何直接死亡或人员受伤的消息传出。

据中国网民在社交网络上发布的视频显示，天花板上的吊灯晃动不止，房间里饲养观赏鱼鱼箱里的水因震荡而溢出。其他图像还显示建筑物摇晃，岩石延峭壁滚落。

法新社指出，四川经常发生地震。周一地震时，省内的多个城市都有震感，包括省府成都，有2100多万人口的成都距离震中约200公里。

一位未透露全名的市民——陈女士告诉法新社，这次震感 "比较强烈"。"她还补充说："我在一楼的一些邻居说他们非常清楚地感受到了地震。

最近几天新发现数百个新冠感染新冠病例后，成都在周日延长了对居民的封城隔离措施。

据官方的中国新闻社说，500多名消防员和救援人员已被派往震中。当局报告说在第一次地震中心的附近还发生了几次余震。

尽管距离震中400多公里，重庆的一名居民也告诉法新社，他公寓里的吊灯开始摇晃。

四川多山，因拥有熊猫保护区而闻名于世，通常每个月，四川都会发生数次强度不同的地震。

今年6月，四川就发生一场6.1级的地震，造成至少4人死亡，数十人受伤。

2008年5月，汶川发生里氏7.9级的强烈地震，在四川造成87,000人死亡或失踪。这场灾难震惊了全中国。

当时的受害者中，有数千名学生在豆腐渣工程的校舍坍塌中丧生。当时，警方逮捕了试图统计在灾难中死亡儿童确切人数的活动人士。