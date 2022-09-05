中国四川泸定6.8强震 已知46死16失联

四川泸定6.8强震

5日中午12点52分，中国四川甘孜藏族自治州泸定县发生芮氏规模6.8强震，震源深度仅16公里，据中国媒体指出，至当晚近午夜，已知至少46人罹难。

广告 继续浏览后续

综合报导，甘孜州人民政府新闻办5日下午召开新闻发布会，表示地震已导致该县7人遇难，至于道路、通讯、房屋等受损情况正在确认中；中国央视后来引述雅安市抗震救灾指挥部办公室消息，称截至晚间6点17分，雅安市石棉县也已有14人确认遇难。当晚近午夜最新官方消息则指出，泸定地震已造成至少46人死亡，分别是甘孜州29人遇难、雅安市17人死亡，另有16人失联，50人受伤。

目前中国各部门也都正在采取救援措施，其中包含四川省地震局及消防救援总队等，中国应急管理部也启动二级地震应急响应，成立应急指挥部，召开紧急会议，就应急处置工作做出安排部署。四川省抗震救灾指挥部当天深夜也决定将省级地震二级应急响应提升为省级地震一级应急响应。

由于地震发生的时间恰逢封城，有居民表示，顾不得封城禁令，只想尽快避难，还有民众一脚踹开高风险隔离区的铁门，在微博和微信等社交媒体上，可以看到成都居民透过影片展示出此次地震带来的摇晃程度，像是晃动的吊灯，鱼缸中的水因摇晃而溢出，及餐桌上的火锅溢出。