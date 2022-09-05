中国指控美国是网骇冠军

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中国周一指责美国对中国进行了 "数以万计 "的网络攻击，这些攻击窃取了中国敏感数据，包括网攻一所研究型大学的数据。

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据法新社说，在中美两个大国竞争的背景下，华盛顿经常将矛头指向北京，指责中国入侵美国公司和政府机构。中国总是坚决否认美国这些指控，并说它本身就是美国网络攻击的受害者。然而，它很少提出遭攻击的具体例子。

中国今天则指责美国进行 "数以万计 "的网络攻击。中国国家计算机病毒应急处理中心（CVERC）周一发布的一份报告指责美国军事情报机构NSA "近年来 "对中国 "进行了数以万计的恶意网络攻击"。

美国NSA国家安全局因其一名前计算机科学家、美国人爱德华-斯诺登而闻名，斯诺登披露了美国一个全球通信和互联网监控系统的存在。

中国国家计算机病毒应急处理中心的报告指责美国国家安全局的一个分支，即 "定制访问行动"（TAO），已经渗透到位于西安（中国北部）的西北工业大学。这所高等教育机构由工业和信息技术部资助，专门从事航空和航天研究。

中国国家计算机病毒应急处理中心指控TAO在大学 "控制了数以万计的网络设备"，如服务器、终端和路由器，使美国网络间谍能够获得密码等 "重要技术数据"。该报告说，在欧洲和南亚组织的帮助下，TAO "窃取了超过140千兆字节的宝贵数据"。该报告是与中国网络安全和反病毒公司奇虎360共同撰写的。

周一被问及此事时，中国外交部发言人说，美国的网络攻击是 "对中国国家安全的严重威胁"。发言人告诉记者：我们要求美国做出解释，并立即停止这些应受谴责的行为。

法新社说，美国国家安全局没有立即对法新社的评论请求作出回应。

美国计算机巨头微软去年表示，一群由北京支持的黑客利用其信息服务的安全漏洞窃取用户数据。

中国否认此指控，并指责美国是 "世界恶意网络攻击的冠军"。