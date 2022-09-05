中国称推出世界上第一个喷雾新冠疫苗

中国》喷雾型疫苗

中国当局称已经批准了一种可喷雾的新冠病毒疫苗，这是世界上的第一种喷雾剂式疫苗，消息立即推动了位于天津的制造商周一的股价。

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据法新社今天报道称，中国批准首个摄入型的新冠疫苗。新的新冠疫苗由灿星生物公司研发。在周日发给香港证券交易所的一份声明中宣布，灿星生物公司公司的疫苗将被用作紧急加强剂量，已被中国医疗产品管理局开了绿灯。

公告发布后，该公司的股价在周一早上跳涨14%，然后收盘时上涨7.1%。

据称这种疫苗不需要注射，而且更容易储存，是通过喷雾器在鼻腔内进行喷洒。据声明说："如果该疫苗随后被相关政府机构购买和使用，该批准将对公司的业绩产生积极影响。

该公司没有说何时向公众提供新冠病毒疫苗，该喷雾疫苗尚未公布独立的疗效研究。

世界上几个国家的科学家，包括古巴、加拿大和美国，正在研究可以通过鼻子喷吸的疫苗，据称鼻孔也是冠状病毒的一个侵入人体途径。

自2020年以来，中国已经批准了8种中国开发的新冠疫苗，但尚未允许外国新冠疫苗在中国境内使用。

尽管感染人数比世界其他地区低得多，但中国继续严格遵循 "清零"卫生战略。这项政策包括一旦出现阳性病例就进行禁闭，几乎每隔72、48甚至24小时就进行一次强制性的PCR测试，进行检疫，但也包括关闭工厂和企业。

法新社说，中国大都市深圳（南部）是一个拥有1800万居民的高科技城市，本周末该地区许多地方都被封锁了。在中国的另一端，位于西南部四川省的成都居民也被迫留在家中，并将在周一至周三期间接受大规模的核酸测试。