中秋难团圆 中国多地呼吁民众不返乡

中国/社会

传统的团圆节日中秋节将至，但由于担心新冠病毒疫情传播，中国多地呼吁民众非必要不返乡，就地过节。目前中国已有33个城市实行封控，约6500万人受影响。

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中国多地近日发布“致在外老乡的一封信”，倡导中秋假期非必要不返乡。河南邓州市在信中称，“跨区域往返流动，接触人员复杂，感染风险增大，希望您近期暂缓返乡，尽量留在当地赏月过中秋。”

河北大名在信中称，“近期非必要不返乡，为家乡疫情防控做出自己应有贡献。”

河南商丘市政府在中秋假期通知中，倡导市民在商丘过节，非必要不外出，非必要不返商丘。

黑龙江七台河市新兴区倡议机关干部和企事业单位工作人员带头居家过节，劝导在外亲友尽量在当地过节。

另有湖南、甘肃等地要求民众回乡前提前报备。

由于二十大临近，北京更是格外紧张，3号宣布从严限制人员进返北京。对7天内有1例及以上感染者所在县市区级旅居史人员，严格限制进返京。

同时，任何人抵达北京后，24小时内需进行一次核酸检测，72小时内再次检测，且7日内不聚餐、不聚会、不聚集等。

不过，虽然中国政府实行严格的管控措施，但新冠疫情传播的范围还是创下2020年初爆发以来的新高。

据财新网3日报导，1日单日总计有26个省市、自治区的103座城市报告疫情。目前有33座城市处于部分或全部静态管理，超过6500万人受影响，其中有7座省会城市及1座直辖市。