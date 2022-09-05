习近平或将出访哈萨克斯坦

政治

俄罗斯媒体报道，哈萨克斯坦外交部发言人斯马迪亚罗夫说，中国国家主席习近平将于9月14日对哈萨克斯坦进行国事访问，其间计划签署一系列合作协议。

广告 继续浏览后续

这也是习近平自2020年1月出访缅甸后，首次出国访问。

据俄罗斯卫星通讯社报道，斯马迪亚罗夫9月5日在记者会上说：“应哈萨克斯坦总统卡瑟姆-若马尔特·托卡耶夫的邀请，中国国家主席习近平计划于今年9月14日对哈萨克斯坦进行国事访问。”

另一方面，今年的上合组织年度峰会将于9月15日至16日在乌兹别克斯坦第二大城市撒马尔罕举行。乌兹别克斯坦与哈萨克斯坦斯坦为邻。

美国《华尔街日报》早前引述参与这场峰会筹备人士透露的消息报道，中国政府示意习近平可能将亲自出席峰会，但计划可能生变。有上合组织成员国官员也说，习近平是亲临会场或是线上与会尚未确定。

上合组织是由中国、俄罗斯和其他四个中亚国家（哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦）在2001年创建的区域安全组织，被一些观察家视为“东方的北约”。

2017年，该组织增添印度和巴基斯坦两个成员国。原为观察员国的伊朗，则将在9月的撒马尔罕峰会上成为上合组织正式成员，这是1979年革命以来伊朗首次正式加入国际组织。

上合组织九国加起来，人口达到34亿，或世界总人口的43%，它也是世界幅员最广的区域综合合作组织。