华日称一些经济学家目前预计中国经济规模不会超过美国

中国/美国

一些研究人员说,中国超越美国的能力将取决于中国是否会谋求对经济政策进行更多调整。但去年中国经济增长急剧放缓,这促使许多专家重新考虑中国超过美国成为全球最大经济体的时间,甚至考虑这种情况是否会发生。

广告 继续浏览后续

据华尔街日报署名Stella Yifan Xie今天报道,直到最近,许多经济学家都认为,中国以美元计算的国内生产总值(GDP)将在当前十年结束前超过美国,使许多人看来有史以来最非凡的一段经济增长时期达到高潮。

但今年中国经济的前景变得暗淡,因为中国政府主导的一些政策削弱了增长,这些政策包括对新冠疫情零容忍和抑制房地产投机活动。随着经济学家下调对中国2022年的预测,他们对中国的长期前景更加担忧,而不利的人口结构和高债务水平可能会拖累任何反弹。

在最近的这些预期调整中,英国智库经济和商业研究中心(Centre for Economics and Business Research)预计,中国将在2030年超越美国成为全球最大经济体,比其上次在2020年作出的预测晚了两年。东京的日本经济研究中心(Japan Center for Economic Research)称,认为这个时间要到2033年,这比其之前的预测晚四年。

其他经济学家则对中国经济是否会超越美国表示怀疑。

美国前财政部长萨默斯(Lawrence Summers)表示,中国人口日益老龄化,中国政府越来越倾向于干预企业事务,再加上其他各种挑战,已促使他大幅降低了对中国经济增长的预期。他认为,对于中国崛起的预测与之前有关日本或俄罗斯将超越美国的预言类似。他说,这些预言在今天看来很荒谬。

现任哈佛大学教授的萨默斯说:“我认为就中国而言,未来确实有可能出现类似的结局。”

研究人员对于GDP排名到底有多大意义存在争议,并质疑如果中国GDP真的超越了美国,是否将带来很大的变化。美国的经济深度和开放程度意味着美国将继续拥有巨大的影响力。预计美元将在未来数年内保持全球储备货币的地位。

研究公司China Beige Book的首席执行官Leland Miller表示,经济规模本身并不能反映增长的质量。以人均GDP来衡量的话,美国的生活水平是中国的五倍,而且这一差距不太可能很快缩小。

不过,GDP排名的变化可以被中国政府用来宣传自己的成功。中国寻求向世界以及本国民众展示中国的国家主导模式优于西方的自由民主制度,并且美国在政治和经济上都在衰落。随着时间的推移,当更多国家调整经济方向来服务于中国市场,有可能带来更多实质性的变化。

对于中国经济增长面临的近期威胁,有一些经济学家看起来没那么悲观紧张。长期以来一直看好中国潜力的世界银行前首席经济学家林毅夫(Justin Yifu Lin)认为,中国人口众多,这意味着中国的经济规模最终将达到美国的两倍。5月份在北京的一个论坛上,林毅夫预测中国经济体量超越美国的进程将继续下去,尽管中国经济最近出现放缓。

据华尔街日报引述澳大利亚智库Lowy Institute在3月的一份报告中指出,预计在2021年至2050年期间,中国的年均经济增长率将只有约2%至3%,相比之下,一些研究人员的预期是中国可以保持4%至5%的增长,直到本世纪中期。该智库列举了不利的人口年龄结构、基础设施投资回报减弱以及其他一些挑战。该智库指出,如果每年增长2%至3%,中国仍可能成为世界最大的经济体。

Lowy Institute在报告中写道,但中国永远不会确立对美国有意义的领先优势,即使到了本世纪中叶,繁荣程度和人均生产力仍将远远低于美国。中国的增长也不足以给该国带来任何重大竞争优势。Lowy Institute在回答《华尔街日报》提问时称,自这份报告发布以来,中国经济已进一步放缓,这最起码推迟了中国经济超越美国这一可能时刻的到来,并加大了中国经济事实上或许永远无法超越美国的可能性。

该报道原文链接:https://cn.wsj.com/articles/%E4%B8%80%E4%BA%9B%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E5%AD%A6%E5%AE%B6%E7%9B%AE%E5%89%8D%E9%A2%84%E8%AE%A1%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E8%A7%84%E6%A8%A1%E4%B8%8D%E4%BC%9A%E8%B6%85%E8%BF%87%E7%BE%8E%E5%9B%BD-11662363008