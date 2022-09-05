华日称逃离中国的一个基督教团体向联合国寻求难民身份

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一群逃离中国到韩国寻求庇护的基督徒目前已前往泰国，请求联合国难民机构保护他们免受宗教迫害。人权活动人士认为，该教会两年半前从中国的逃离是中国教徒集体寻求庇护的一个罕见例子，体现了中国领导人习近平自2012年上台以来对宗教自由的限制。

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据华尔街日报署名Chun Han Wong今天报道称，该教会名为深圳改革宗圣道教会(Shenzhen Holy Reformed Church)。据该教会牧师潘永光称，近60名教徒定于周一前往联合国难民机构在泰国首都曼谷的办公室，提交难民身份申请。他说，希望所有教徒都能在当天结束前把文件提交上去。

该教会已经放弃在韩国寻求庇护。自2019年底至2020年初离开中国南部城市深圳后，这些教会成员一直居住在韩国。潘永光说，教会成员的庇护申请已被多次拒绝，并决定不再继续通过韩国法院上诉，因为成功的可能性很低，而且他们认为中国官员的骚扰越来越多。

教会成员说，作为另一种选择，他们也一直寻求在美国重新安置，并已向美国外交官传达了这一点。

据牧师潘永光说，“在韩国，我们无法通过法律程序获得任何身份，美国也没有重新安置我们，”牧师潘永光说，“我们在韩国没有出路。”

前往泰国之后教会成员可以寻求直接向联合国难民机构提出申请。该机构在首尔的办公室无权进行确定难民身份的法律和行政程序，因为韩国是联合国难民公约的缔约国，该国政府自行对寻求庇护者进行筛选。联合国难民机构自身可以为在泰国的申请人确认难民身份，泰国不是上述公约的缔约国。

目前尚无法确定联合国难民机构是否会处理来自该教会的申请，以及如果予以处理，这个过程可能需要多长时间。该机构暂未回应置评请求。

据该报道，深圳改革宗圣道教会成立于2012年，在中国有关部门看来，这家未经注册的教会是非法的。教会成员表示，最近几个月他们接到了中国官员打来的几十个“骚扰电话”，官员们指责这些寻求庇护的教会成员犯了危害国家安全罪。该教会成员还称，中国有关部门对他们在国内的一些亲属进行了讯问和恐吓。

华尔街日报引述潘永光说，教会成员不确定他们可能需要在曼谷停留多长时间，他们也担心如果签证到期，可能会被遣返回中国。潘永光说，这么做很危险，但也是一个机会，他说，如果我们留在济州岛，我们就没机会。

该报道原文链接https://cn.wsj.com/articles/%E9%80%83%E7%A6%BB%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%9A%84%E4%B8%80%E4%B8%AA%E5%9F%BA%E7%9D%A3%E6%95%99%E5%9B%A2%E4%BD%93%E5%90%91%E8%81%94%E5%90%88%E5%9B%BD%E5%AF%BB%E6%B1%82%E9%9A%BE%E6%B0%91%E8%BA%AB%E4%BB%BD-11662367207