华邮记者揭中国河南民众卖脸换食用油 训练AI人脸识别

中国/人脸识别

美媒记者进入中国河南偏乡调查发现，当地以食用油骗取民众人脸数据以训练人工智能人脸识别算法使监控更全面。借由人脸识别监控，警方普遍把新疆维吾尔族、藏族人归类为天生犯罪的人，严加监控。

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据中央社今天引述消息报道，华盛顿邮报记者进入中国河南偏乡调查发现，当地村民出售自己的脸来训练人脸识别算法，以换取食用油。澳大利亚“悉尼晨锋报”（The Sydney Morning Herald）转载华盛顿邮报（The Washington Post）记者卡德尔（Cate Cadell）2019年在河南偏远郏县的调查报导。卡德尔多年来报导有关中国国安、政治、监控及审查新闻。

卡德尔说，当时她在郏县目睹约60名老人在一个户外摄影棚排队，旁边堆满塑胶瓶装满的食油等奖品。

一名70多岁的妇女戴上一副很大的太阳眼镜遮掩半张脸，跟随指示重复上下左右扭动头部，然后有人持智慧型手机为她拍摄。拍摄完后她被带到那堆奖品前，拿了一瓶食油。另个老妇接过一张印有陌生人脸孔的照片，但照片上的眼睛和鼻子被裁掉，她把照片放在脸上，突出自己的鼻子拍照，她被要求眼晴快速左右望，之后停下来。

卡德尔形容：“村民是中国地球上最大的人类监控实验的一个小而关键的部分：他们出售自己的脸来训练人脸识别算法，以换取食用油。”

该报指出：“最大的项目有数万人，所有人都住在这地区。”负责这个项目的公司总裁刘阳峰（译音）说，公司位于河南省平顶山市。至于替谁蒐集数据，他含糊其辞称，他的客户包括政府及数家中国最大的科技公司。

卡德尔表示，近年中国对蒐集数据训练人工智能算法（包括人脸识别）的需求大增，这个行业发展蓬勃。卡德尔说，在这股科技威权主义的浪潮中，一场耗资数百亿的人脸识别热潮开始，像天网（Skynet）和雪亮工程（Sharp Eyes）这些科幻名字的政府政策，用摄影机覆蓋全国并连接到警局，通过准确的人脸识别，警方可以在14亿中国公民中识别、分类和跟纵每一个人。

卡德尔多年来深入研究这些监控系统，包括蒐集警方数千份采购订单，了解对监控系统的要求。

例如有些警察说，他们的辖区建置了数百甚至数千个摄影机构成的庞大自动化网络，不只能扫描路人的身分并辨认逃犯，还可以识别“犯罪纪录”的黑名单，包括维吾尔族和藏族、曾吸毒者、精神病患者和被锁定的抗议民众，并透过自动警报系统向官方提供他们的所在地。

据一份北京2018年的采购订单，即时影像讯息可分类特定行为特征的外来人和罪犯，例如维吾尔人，也可识别他们的年龄、性别、是否有浏海或戴眼镜。

卡德尔形容，新疆维吾尔族、藏族和精神疾病患者普遍被警方视为天生的罪犯，像是2018年中国广西南部警方采购人脸识别系统，要求为特定对象如新疆维吾尔人设置预警，并建立与恐怖主义有关、新疆民众和精神病患者的数据库。

北京市朝阳区就打算建置一套约莫1500部可辨识人脸的摄影机系统，要求可识别是否戴口罩、眼镜，辨别眼镜款式及面部结构和他们的个人资料，包括是否维吾尔族。