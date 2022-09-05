媒体分析中共20大政治局改组 称王毅或将破格晋升

中国》20大

中共已经宣布10月16日召开20大，届时决策机制中央政治局的改组备受瞩目，“南华早报”撰文分析指出，政治局委员晋任得依“七上八下”（67岁连任，68岁退休）的不成文规定，但预料外长王毅将破格“入局”。

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据中央社今天引述香港“南华早报”（SCMP）消息说，今秋的中共20大将首开中国政坛多项先例，包括现年已69岁的中共领导人习近平可望3连任，这是自毛泽东1976年身故以来的首例。至于另外24席政治局委员，是否也能如同习近平受惠于不受七上八下的限制，则是当前另个各方关注的焦点。

据该报，11席届龄政治局委员中，两人是政治局常委，多数专家预测，跳脱七上八下是专门替习近平预备的，但目前68岁、下月满69岁的王毅也可能比照。

有关领导阶层的换届，之前习近平拍板多项大胆的决策，比如首任任期结束后并未提拔接班人，并且在2018年修宪删除国家主席任期的限制条款，以及搁置年龄限制的惯例，但专家说，习近平无意使人人一体适用。

美国宾州巴克内尔大学（Bucknell University）政治学和国际关系教授朱志群说，预计在20大届退的那些人极可能被替换。

中共党校刊物学习时报前副编审邓聿文也说，其他人大概还是得遵守七上八下，这个不成文规定的优点就是人人平等（习近平除外），但缺点则是人才时间到了也得走人。他说，政治局委员的改组绝大部分还是会遵照年龄的惯例，但若干席次可望破格处理，像是负责外交政策的领导者。

按照既有的规矩，中国两个涉外事务高层官员，也就是中央外事工作委员会办公室主任、政治局委员杨洁篪和现任外长王毅20大期间都得退，因届时前者将72岁，而后者将69岁。

固然当前中国外交界也有不少亮眼的明日之星，但没有人能扛得了杨洁篪和王毅肩负的重任，何况当前中国面临日益复杂与艰困的对外局势，若干观察人士说，王毅可能退不了，而且将接替杨洁篪。

按理说，习近平最信任负责经济事务的左右手、现年70岁的政治局委员刘鹤，还有代表军方的政治局委员、中央军委副主席许其亮和张又侠，都将因七上八下的规定而交棒。

至于在部长级官员的任用，该报说，是否不顾人事惯例大举用人唯才，或是因沿袭既有制度却导致人才流失，习近平陷入两难。

消息称，美国芝加哥大学政治科学系教授杨大利预料，这方面习近平还是会选择依年龄限制的规定用人，而且并未浮现明显破格晋升的迹象，特别是高层领导人打算提拔新血，仍得腾出若干人的位子给后进。他还说，部长级官员的任免，仍是严格执行65岁就得退休。