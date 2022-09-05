德国对华路线：中国还是伙伴吗？

德国

据德国《焦点》周刊报道，德国经济部长哈贝克正在改变德国对华路线。中国是否还能被称为伙伴，目前正在审核中。但据德新社报道，德国金属和电气行业雇主协会（Gesamtmetall）主席沃尔夫（Stefan Wolf）警告说，德国在短期内几乎无法减少对中国的经济依赖。若与中国发生经济战，将“导致德国工业瘫痪”。

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绿党籍经济部长哈贝克于五月在达沃斯世界经济论坛上直言不讳地表示，今后中国将受到与以往不同的对待，理由是北京对新疆维族和宗教少数群体犯下的暴行。此前，在默克尔的领导下，德国奉行的对华路线更多的是基于增加出口的愿望，而不是在人权问题上坚持原则。因此，路线的改变可能让聆听的全球商业精英们感到惊讶。

但这并不是说，人权在默克尔总理领导下没有发挥作用。但在新的人权问题曝光后，新德国政府无法继续按照“通过贸易实行改变”的格言来行事。哈贝克向听众表示，德国现在希望减少对习近平的专制中国的依赖。

不久后，这位副总理用行动贯彻了他的话语。5月28日，他取消了国家对大众汽车在新疆工厂的进一步担保。但大众汽车集团仍然坚守在新疆的工厂。在6月30日《明镜》周刊发表的采访中，大众首席执行官迪斯赞扬了共产党的领导，并拒绝了有关大众在新疆的工厂有强迫劳动的指责。

8月19日，德国出现了有关中国的下一个变化。据媒体报道，由哈贝克领导的经济部正在再次审查是否要同意中国公司中远加入汉堡港的运营联合体。最初，该公司想收购这个重要内陆港口35%的股份。决定目前还没有下达。

绿党籍外长贝尔博克二月份在外交部制定的中国战略中，称北京为“伙伴、竞争对手和对手”。但由于普京和习近平之间的联盟以及北京对台湾表现出的进攻性，关于合作伙伴的说法，可能会象中方对汉堡港的投资一样受到考验。

据德新社报道，德国金属和电气行业雇主协会（Gesamtmetall）主席沃尔夫（Stefan Wolf）近日在接受采访时表示，德国在短期内几乎无法减少对中国的经济依赖。若与中国发生经济战，将“导致德国工业瘫痪”。