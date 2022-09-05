港媒称习近平接班人20大或无端倪

中国/20大/习近平连任

中央社今天引述香港“南华早报”（SCMP）消息称，今秋的中共20大将首开中国政坛多项先例，包括现年已69岁的中共领导人习近平可望3连任，这是自毛泽东1976年身故以来的首例。习近平虽然可望在20大3连任，不过届时他将如何制定新的接班制度，同样备受瞩目。

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据报道称，至于另外24席政治局委员，是否也能如同习近平受惠于不受七上八下的限制，则是当前另个各方关注的焦点。11席届龄政治局委员中，两人是政治局常委，多数专家预测，跳脱七上八下是专门替习近平预备的。

该报称，有关领导阶层的换届，之前习近平拍板多项大胆的决策，像是首任任期结束后并未提拔接班人，并且在2018年修宪删除国家主席任期的限制条款，以及搁置年龄限制的惯例，但专家说，习近平无意使人人一体适用。

中共党校刊物学习时报前副编审邓聿文也说，其他人大概还是得遵守七上八下，这个不成文规定的优点就是人人平等（习近平除外），但缺点则是人才时间到了也得走人。

此外，习近平虽然可望在20大3连任，不过届时他将如何制定新的接班制度，同样备受瞩目。

美国宾州巴克内尔大学（Bucknell University）政治学和国际关系教授朱志群说，“习近平具有强烈的历史使命感，深信他继续主政可完成多项任务。”而遴选继任者才是习近平与中共面临权力接班的真正挑战。他表示：“问题在于是否他将只再干5年或者不打算下来了，这端视未来5年或10年后，如何设法把政权平稳交给继任者，但当前看不出来谁是接班人。”

据该报道，过去30年的惯例，拟上位接班人选，都是在现任总书记展开第2任期时晋身政治局常委，这个人选通常是年纪轻，并且被授予可主导及综览全局的职位。习近平与他的前任胡锦涛两人都做过一任国家副主席，晋身政治局常委会常委。目前还看不出年轻可望接替习的人选晋身中共决策层。

朱志群表示：“为了确保稳定与平稳的政权交替，中共必须在20大落幕后，随即敲定并培养下一代的领导班子。”