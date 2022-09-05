独立指数称中国8月服务业依然强劲

中国/经济

一个独立的指数周一显示，中国的服务业在8月份保持了强劲的势头，从年初卫生限制对消费的影响中显示复苏的乐观迹象。

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一项称独立数据今天说中国8月服务业活动依然强劲。法新社说，由IHS Markit计算并由媒体集团财新公布的采购经理人指数（PMI）为55点，前一个月则为55.5。

低于50的数字表明活动萎缩。

据财新网表示，按月计算，服务业活动略有放缓，但仍处于2021年以来的最高水平之一。

中国继续遵循严格的 "清零"战略，从3月底开始对上海这个大都市进行为期两个月的限制。而中国的经济首都，一个重要的货物入境口岸和生产中心的瘫痪，对该地区以及中国的经济产生了严重影响。一些服务业，如运输、旅游和餐饮业，都报告放缓。

但自6月疫情限制措施放松或完全取消以来，服务业活动持续反弹。

据财新洞察力集团的经济学家音译为王哲指出，尽管最近几周出现了新的疫情，但 "大多数 "公司的业务都有了改善。

而财新网表示，在全球需求放缓的背景下，国外订单出现了三个月来最快的下降。

就其本身而言，财新公布的综合指数（汇总了服务业和制造业的活动）在8月份也放缓至53点。一个月前还在54点，而在4月份已经崩溃跌到37.2点。

据王哲强调说，8月份，中国前所未有的热浪在持续时间和程度上都对公司企业产生了 "重大 "影响。

法新社说，中国经历了自1961年有记录以来最热的夏天。为水电站大坝提供水源的河流干涸，迫使当局在地方配给电力，这都影响了生产。