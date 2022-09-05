美国气候特使克里盼中美恢复气候谈判

气候谈判

美国气候特使克里表明，对中美重启气候谈判满怀希望。据彭博社报导， 克里在越南河内受访时说，作为全球最大的两个碳排放国，中美必须重启气候谈判，“因为这将影响到全球其他国家的响应”。

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在美国众议院议长佩洛西上月初访台后，中国大陆政府采取反制措施，除展开“围台”军演，还宣布“三项取消”和“五项暂停”。

“三项取消”指的是，取消安排中美两军战区领导通话、取消中美国防部工作会晤和取消中美海上军事安全磋商机制会议。“五项暂停”指的是，暂停中美非法移民遣返合作、暂停中美刑事司法协助合作、暂停中美打击跨国犯罪合作、暂停中美禁毒合作和暂停中美气候变化商谈。

据报导，在中国政府8月5日宣布暂停中美气候变化谈判后，中国驻美大使秦刚说，要重启合作，美方应认真反思在台湾问题上的所作所为，不要采取任何会导致紧张局势升级的行为。

克里说：“我希望中国国家主席习近平能意识到我们两国相向而行的好处。全世界需要看到这两个超级大国间的合作。”

今年全球气候谈判陷入停滞，汽油价格高涨以及战争导致的能源供应紧张引发了更多化石燃料开发的呼声，削弱了多年来追寻绿色道路的努力。

克里说：“我们必须把这（气候谈判）看作是一场战争，去动员我们经济的各个方面”。按照当前的气候恶化速度，“对许多人来说，这个星球将变得不宜居住”。

他指出，全球燃料短缺应会鼓励各国政府拥抱可再生能源并应对气候变化，俄罗斯把能源出口武器化也应能说服各国加快摆脱对化石燃料的依赖。

克里称，虽然美国承诺向欧洲输送更多天然气以帮助取代俄罗斯的供应，但这只是一项临时措施。

克里目前正在东南亚进行访问，寻求与发展中国家达成交易，以融资换取后者在11月联合国气候变化大会第27次缔约方会议（COP27）在埃及召开时承诺逐步淘汰煤炭。