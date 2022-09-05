美媒指港官对11月放宽检疫有分歧 卫生局长斥失实兼或有「目的」惹批评

香港/防疫

北京要求香港维持国际地位，特首李家超(左)与只看卫生事务的卢宠茂右)被指对放宽检疫措施有分歧，自然不过。2022年9月5日

港府将于11月举辨国际金融投资峰会和大型体育活动，有美国传媒上周引述「知情人士」透露，指特首李家超倾向在此之前取消酒店检疫，但医务卫生局长卢宠茂反对。报道引来后者反击，指报道误导读者以为港府内部「分裂及有矛盾」，又指报道对中国清零政策的质疑是「毫不掩饰其目的」，但又没有阐释所指「目的」。不过，不少评论反而指出，港府内部没有分歧才是不正常，质疑他是否要让人以为港府是个一言堂。

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香港自上月12日起放宽海外入境旅客的检疫措施至「3+4」，即入住检疫酒店3天后，接着4天家居隔离，美国传媒彭博通讯社上周四（1日）引述不具名的知情人士报道，指特首倾向在11月举办国际金融投资峰会前取消酒店检疫，以示香港「复常」，但执政班子内有反对声音，卫生局长卢宠茂等反对者认为，现时本地个案数字急升，应收紧防疫限制，期望藉降低感染数字来争取与中国内地通关。报道续称，支持取消酒店检疫的声音日益响亮。

7月中接受彭博访问时也曾透露会在11月金融峰会前放宽隔离政策至只须医学监测的卢宠茂，昨(4日)竟以「来说是非者 便是是非人」为题在网志发文反驳彭博上周的报道，指报道令读者误以为港府在抗疫上内部分裂及有矛盾，并以宫廷内斗剧相比，暗讽报道是编剧，指报道不单赔上传媒专业精神，更可能影响港府的抗疫工作。他强调，港府抗疫政策的目标是一致的，问题团队成员在防疫措施上坚守「不躺平」等五项原则，「绝无矛盾」。

卢宠茂：清零减死亡 报道指中国33市逾6000万人正受封城影响

他接着质疑彭博的报道「可能有某些目的」，指报道在提及「我(中)国抗疫策略与新冠引发死亡人数时也毫不掩饰其目的」。但他没有指出「目的」是什么，揭着便为中国的「清零」政策辩护，指国家主席习近平坚持「人民至上，生命至上」，令中国感染武汉肺炎死亡人数远低于美国。

但卢没有指出，维持清零政策的社会代价。根据建制传媒《星岛日报》今天报道，随着疫情波及的范围持续扩大，目前中国有三十三个城市因疫情而处于部分或全部静态管理，包括最少七个省会城市和一个直辖市，超过六千五百万人受影响。

而舆论对卢宠茂的言论亦不卖帐。港府防疫专家刘宇隆昨晚在一个电视台清谈节目中被问及政府专家顾问在社交距离措施政策上是否有分歧时回应称，有分歧是正常，而专家和官员畅所欲言，亦可说清楚利弊。他续称，最重要是对外推行政策时一致。

及至今早，至少有两个时事节目主持人持类似观点，认为内部讨论有不同意见实属正常，这才可避免思虑不周而出错。

另外，独立股评人David Webb在其推特上发帖批评卢，指良治政府内部均会意见纷纭，亦会就政策展开健康甚至激烈的辩论，质疑卢宠茂的言论是否确认，港府不讲这一套，而只会怪责传媒误导公众。他其后更以「Groupthink」（团体迷思）为标注，质疑是否希望港府内部变成一言堂。