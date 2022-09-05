评论称 现今以及未来10年中共没人能挑战习近平

中国/习近平

明镜媒体集团创办人何频剖析，中共党内没有挑战习近平权力的派系，如果未来产生新的政治派系，也只是习近平底下的分支，会为了“争宠”而战，而非挑战习，至少未来10年都会如此。

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中共没有挑战习的派系，未来10年都如此。据中央社今天引述消息报道称，明镜媒体集团创办人何频剖析，中共20大权力关键点判断，不在于中共总书记习近平是否连任，而是他如何分配权力。中央社称何频是在3日于德国之声中文网发表题为“20大—‘百家争宠’习近平”评论作上述表示。

据何频指出，现在中共党内没有挑战习权力的派系，过去5年就是如此，未来10年也将是“百家争宠”局面。习近平集权遭到质疑，这却没有影响他推行一系列强硬政策，打击贪腐权贵、军队体系颠覆变革、形成自己的人事班底。何频认为，习上台10年几乎扫平权力派系，摧毁以巨商为中心的权贵群体，打压有民主自由理念的政治异议分子，从军队到元老、从官僚到商人、从知识分子到百姓，已看不到有对习近平构成有力量的挑战。

修改宪法明示了习要打破原有任期制，继续掌握三位一体最高权力，“对此没有疑问，是判断20大的基本常识”，何频说，因此该问的问题是，在20大上，习近平底下权力结构怎样形成。人们常将习与毛泽东、邓小平相比，认为习没有毛邓的权威与民间声望。何频直言，这是对的，但是习和毛邓相比有一个最大不同点，也就是无论是毛泽东时期或邓小平时期，中共内部都有庞大且错综复杂的派系，这是中共战争和内斗的结果。

据何频称，江泽民掌权前阶段，受制于中共元老；在后阶段受牵制于太子党、秘书帮、共青团。胡锦涛遇到了一个更难驾驭的时代，权贵同盟的结果，除了他们快乐进行交易外，民间社会也有了丰富的空间。

习近平在地方上没有强势作风，改革成绩也乏善可陈，不过无论是什么原因，习在中南海的表现都出乎意料，他对权力的掌握远超过了毛邓。中共内部现在不存在清晰或隐藏的派系，对于习个人权力不构成真正威胁。

何频认为，中共权力体系封闭性可见愈趋紧闭，外界对于中国局势判断能力愈来愈弱，原因在于“真实讯息非常罕见”；如果没有20大的结果，可能很难知道许多海外流行的说法都正好与中国现实相反。