中国国家机构对美国人工智能芯片需求量大 但遭美国禁止

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中国知名大学和国有研究机构一直依赖美国计算芯片为其人工智能 (AI) 技术提供动力，但现在华盛顿限制了这些芯片对中国的出口。但专家表示，很少有中国芯片制造商可以轻易取代此类先进的 Nvidia 和 AMD 芯片，中国买家可以改为使用多个低端芯片来复制处理能力。

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据路透社署名爱德华多·巴普蒂斯塔今天报道，美国芯片设计商英伟达公司上周表示，美国政府官员已下令停止向中国出口其 A100 和 H100 芯片。当地同行先进微设备公司 (AMD) 也表示，新的许可证要求现在阻止先进的 AI 芯片 MI250 出口到中国。这一事态发展标志着美国阻碍中国技术能力的运动重大升级。因为台湾的命运出现了紧张局势，Nvidia 和几乎所有其他主要芯片公司的芯片都是在台湾制造的。

路透社在过去两年对十几个公开的政府招标的审查表明，在中国一些最具战略意义的研究机构中，对英伟达的标志性 A100 芯片有很高的需求和需求。其中一份标书显示，清华大学是中国在全球排名最高的高等教育机构，去年 10 月斥资超过 40 万美元购买了两台 Nvidia AI 超级计算机，每台由四颗 A100 芯片驱动。

同月，中国科学院 (CAS) 顶级研究机构计算技术研究所在 A100 芯片上花费了约 25 万美元。今年 7 月，中科院大学人工智能学院也在高科技设备上花费了约 20 万美元，其中包括部分由 A100 芯片驱动的服务器。

11 月，广东暨南大学网络安全学院在 Nvidia AI 超级计算机上花费了超过 93,000 美元，而其智能系统科学与工程学院仅在上个月就花费了近 100,000 美元购买了 8 个 A100 芯片。

招标还显示，山东、河南和重庆等省市政府支持的不太知名的研究所和大学也购买了A100芯片。

据该报道，中国国防科技大学（NUDT）自称是“军事大学”和“中央军委直接领导”，中国最高军事机构，也是A100芯片的买家之一。中国国防科技大学是世界上最强大的超级计算机之一天河二号的所在地，由于国家安全问题，自 2015 年以来一直在美国的黑名单上，这使得该大学无法访问其超级计算机中使用的英特尔处理器。5 月的一次招标显示，该研究所计划购买 24 个带有 AI 应用程序的 Nvidia 图形处理单元。招标书上个月再次公布，表明国防科技大学尚未找到合适的交易或供应商。

据路透社说，缺乏来自英伟达和 AMD 等公司的芯片可能会阻碍中国组织努力以具有成本效益的方式执行用于图像和语音识别等任务的高级计算。图像识别和自然语言处理在可以回答查询和标记照片的智能手机等消费类应用中很常见。它们还具有军事用途，例如搜索用于武器或基地的卫星图像以及过滤用于情报收集目的的数字通信。