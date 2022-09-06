为打破美国限制 习近平再次呼吁“集中力量办大事”攻克尖端科技技术

中国/芯片

中国今天召开中央全面深化改革委员会第27次会议，由国家主席习近平主持。习近平呼吁要发挥“集中力量办大事”的优势，强化国家战略科技力量，在重要领域赢得战略主动。中国官方媒体没有提及关键核心技术是哪些，据中央社说，但芯片显然是其中要角。

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在美国出口管制限制半导体技术等美中科技战背景下，中共总书记习近平今天在中央深改委会议中表示，要发挥“集中力量办大事”的优势，强化国家战略科技力量，在重要领域赢得战略主动。

中央社今天引述新华社消息，身兼中央全面深化改革委员会主任的习近平今天召开委员会第27次会议，其中审议通过了“关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见”。习近平在主持会议时强调，要发挥社会主义制度能够集中力量办大事的显著优势，强化党和国家对重大科技创新的领导，充分发挥市场机制作用，围绕国家战略需求，优化配置创新资源，强化国家战略科技力量，大幅提升科技攻关体系化能力，在若干重要领域形成竞争优势、赢得战略主动。

关于“健全关键核心技术攻关新型举国体制”，会议指出，是要把政府、市场、社会有机结合起来，科学统筹、集中力量、优化机制、协同攻关。要坚持国家战略目标导向，重点研发“具有先发优势的关键技术和引领未来发展的基础前沿技术”。

据该报道，尽管官方媒体没有明确提及关键核心技术有哪些，但芯片显然是其中要角。中国近来每年花在进口芯片的费用，已经超过石油，成为第一大进口商品。