"二十大 "前 习近平首访国外选择中亚

中国/习近平

中国官方消息透露，中国国家主席习近平将于9月14日前往哈萨克斯坦访问。据本台报道说，这次正式访问将标志着习近平自成功病毒疫情大流行开始以来首次离开中国边境，他还将在不久之后在乌兹别克斯坦举行的上海合作组织会议上与俄罗斯总统普京会面。

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中国国家主席习近平已经两年半多没有离开中国了。习近平选择中亚作为新冠病毒疫情后首次外国之行的目的地。据本台在北京的记者Stéphane Lagarde报道说， 习近平没有跨出过中国国门已经有两年七个月又二十六天了。习近平的这次首次外访受到各方期待。自从新冠病毒大流行开始，许多外访的目的地都被提及。首先是2020年的韩国，然后是上个月的沙特阿拉伯，但最后的选择则落在了阿斯塔纳，习近平必须在那里会见他的哈萨克斯坦同行卡西姆-若马尔特-托阿卡耶夫，这是在哈萨克斯坦发生的暴力骚乱被俄罗斯军队镇压了八个月之后。

这第一次旅行显示了中国外交对中亚的重视，中国新丝绸之路的列车都经过这里。据南华早报引述中亚问题专家特穆尔-乌马罗夫说，明年是中国国家主席2012年到任党国首脑时提出的 "一带一路 "倡议的10周年，中亚是一个北京希望扩大影响的地区。

这也是北京与盟友俄罗斯共同捍卫的 "世界新秩序 "中的一个战略点。在9月15日和16日于乌兹别克斯坦举行的上海合作组织会议上，自今冬北京奥运会以来一直未曾谋面的习近平和普京将再次在西方民主国家面前展示统一战线。与此同时，印度总理莫迪和土耳其总统埃尔多安也受邀前往撒马尔罕。习近平和普京将于11月在印度尼西亚举行的G20峰会上将还会会面。

据该报道，习近平这一首次中国境外之行也是向世界发出的一个开放的信号。在定于10月16日召开的中国共产党（CCP）第二十次代表大会前夕，中国共产党政府不希望给人一种类似于朝鲜的中国形象。当中国的最高领导人在近三年里一直呆在 "清零政策"的长城后面时，共产党的政治局常委中的第三号人物栗战书也将于周三开始国外访问，他将访问俄罗斯、韩国和尼泊尔。最后，习近平这次的首次出访是向中国人发出的对内信息，他们中的大多数人自新冠病毒时代开始以来就没有拿起过他们的护照：国际旅行正在恢复。因为习近平打算在第二十次共产党大会上延长他的任期，而他比以往任何时候都更能掌控局面。