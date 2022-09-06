人行半年内两度降外汇存准率 仍难阻人民币跌势 今跌至6.9两年低位

人民币汇率趋势

美汇强势持续，为稳住受压转弱的人民币，中国人民银行突然公布，下周四（15日）起，下调金融机构外汇存款准备金率至6%，减幅达2个百分点，是人行不足半年内两度降准，而且幅度较上次大一倍。分析预料，此举将令市场最少释出191亿美元。不过，消息的利好因素仅属昙花一现，人民币汇价虽实时回升至6.93水平，但今早的中间价已跌至6.9096兑一美元，较上个交易日贬值98点子，创2020年8月25日以来新低。

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不少分析师认为，人行出手维稳，只可减慢人民币贬值速度，但中国经济动力并未完全恢复，加上美元利率尚有上升空间，单靠调低外汇存准率，不足以令人民币重回升值轨道。更有人预料，不排除人行本年内会再次降准，外汇存款准备金率布望下调至5%。

作为中国央行的人民银行，昨(5日)午收市后公布，为提升金融机构外汇资金运用能力，由本月15日起，下调外汇存款准备金率至6%。该行早前公布，7月底的金融机构外汇存款规模有9537亿美元，下调外汇存准率1个百分点，料可释放约100亿美元的流动性。渣打中国宏观策略部主管刘洁预计，今次外汇降准两个百分点，将释放190.7亿美元的流动性，令人民币汇价得到支持，亦可令中国内地美元融资成本获得更大折扣。

但她补充，随着中国有大型政治会议召开，可能有更严格的社交距离管制措施，不利经济活动，所以单靠降准，将不足以把人民币走势扭转成升值。

她和星展银行财资市场部环球市场策略师李若凡均预料，在现时外汇、中国疫情及地缘政治风险下，人民币料将反复受压，估计人行继续把中间价定在强于预期的水平、进一步下调外汇存准率至2021年低位的5%，或上调远期售汇风险准备金率。

独立外汇商品分析师卢楚仁亦指出，人行上次降准的作用有限，只是减慢人民币转弱的速度，今次举措亦是不希望人民币跌势过急。但在加息环境下，再现跌势是无可避免，加上中国内地债务及内房问题，令人民币走势未见向好。他预计，本年底至明年初，汇价会跌至7.2至7.4水平。

人民币汇率自4月中旬转弱，中国人民银行于该月25日下调外汇存款准备金率1个百分点至8%，受消息刺激，人民币汇价曾实时反弹，但其后弱势不减。