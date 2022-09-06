俄罗斯从朝鲜购买军火支撑战争

乌克兰危机

受到国际社会制裁的朝鲜其国民生产总值的20%到25%用于军工生产。

俄罗斯从朝鲜购买炮弹和火箭弹等军火来支撑对乌克兰军事攻击，显示俄罗斯军工生产和武器供应不足。

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俄罗斯向受到国际社会制裁的朝鲜和伊朗购买军火，美国情报官员今天向纽约时报透露，俄罗斯从朝鲜购买了数百万枚炮弹和火箭弹以补充其军工生产的不足来支撑对乌克兰战争。

同一消息来源没有说明购买军火具体信息和日期，指出这显示俄罗斯军火武器供应不足。

自从俄罗斯入侵乌克兰后受到西方制裁，让普京政权加大与朝鲜和伊朗的合作，此前俄罗斯从伊朗购买了无人机。同样受到国际社会制裁的朝鲜其国民生产总值的20%到25%用于军工生产。

美国军事专家弗雷德里克·卡根指出这有可能是俄罗斯军工联合生产能力不足，会对俄罗斯军队产生严重的深远影响。

分析认为俄罗斯出于无奈从朝鲜购买军火。西方制裁目前还没有让俄乌停止战争，但是让俄罗斯出现军火供给不足，显示普京政权没有能力或者无法动员俄罗斯企业转型生产军火。

另外，俄罗斯总统普京今天6日抵达位于俄滨海边疆区的谢尔盖耶夫斯基训练场，视察有中国，印度，叙利亚和白俄罗斯等邻国和盟国参与的“东方-2022”联合军事演习。

俄罗斯声称有5万多名军人，140架战机和60多艘战舰等参与。该军演在7日结束。