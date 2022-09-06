俄远东军演彰显对华团结并牵制日美

中国/俄罗斯

俄罗斯国防部5日发布消息称，正在远东各地进行的战略军事演习“东方-2022”中，俄中舰队实施了对空防御及水雷爆破训练。此举意在彰显与中国的团结并牵制日美。俄罗斯总统普京6日视察军演，但参加演习的总兵力从上次2018年的30万人大幅减少至约5万人。共同社说，可以从中看出普京实际上可能将远东部队投入对乌克兰进攻的苦涩隐情。

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据共同社报道，俄远东军演意在彰显对华团结并牵制日美。

俄国防部称中俄等14国派出5万多人参加演习，但实际人数可能更少，英国国防部分析称参加人数很可能不到1.5万人。

演习还在北方四岛中的择捉和国后两岛举行。据俄国防部称，在太平洋战争“对日胜利纪念日”的3日，在两岛的演习场用152毫米榴弹炮等进行了阻止敌人登陆的训练。2018年的上次演习中排除了北方四岛，但此次没有接受日本的抗议。日本官房长官松野博一5日就在北方四岛实施演习发言称“感到极其遗憾”。

据该报道，演习意在彰显与俄乌战争冲突爆发后关系进一步加深的中国的团结，俄国防部宣布，3日太平洋舰队指挥舰和3艘护卫舰等与中国海军驱逐舰等3艘一同在日本海进行了针对海上目标的炮击演习。日本防卫省统合幕僚监部称，演习后的4日，俄中舰队穿过北海道和萨哈林之间的宗谷海峡，驶入鄂霍次克海。

据共同社，普京为参加“东方经济论坛”，计划6至7日抵达远东符拉迪沃斯托克，并视察演习。

中国全国人大常委会委员长栗战书也将出席该论坛。