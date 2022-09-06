再有大陆军用无人机扰台，台军方首度公布机型及航迹

台湾，国防，中国

台湾称一架中国军用无人机周一（9月5日）穿越海峡中线进入其西南防空识别区，报道指，这是在台海局势空前升高之际北京的又一次扰台，台湾军方首次公布这一无人机型号及其航迹图。

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台湾国防部确认大陆该无人机的型号为BZK-007，包括该无人机在内，当天台湾共侦察到9架次大陆军机逾越海峡中线及其延伸线进入台湾西南防空识别区，持续在台湾周边海空域活动的则有四艘军舰和军机17架次。

中央社报道，这并不是大陆军用无人机的首次扰台，但是台湾国防部首次公布这一无人机型号及其航迹图。报道援引台媒介绍指，BZK-007无人机是大陆较新型无人机，是军方以低成本的民用技术研发，视携带设备可作为侦查和侦测讯号使用，续航能力可达16到24小时左右。

法新社报道指，在过去两年间，中国大幅增加对台湾西南部防空识别区的侵扰，但很少使用军用无人机。台湾上一次公布此类无人机扰台还是在2020年10月。

台湾金门驻军上周击落了一架大陆不明身份的商用无人机，这是几周来大陆无人机频繁侵扰之后台湾军方的首次击落。报道说，北京为报复美国众议院议长佩洛西上月初访台发起空前规模的军事演习，持续一周向台湾周边海空派出军舰、导弹和战斗机。据法新社援引台湾军方报告汇编的数据，8月份中国战机对台湾共实施了约446次空中侵扰，而自年初以来的入侵则有1100架次。