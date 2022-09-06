大旱之后必有大震？中国专家看法不一

中国/地震

中国四川省甘孜州泸定县昨天发生规模6.8地震，死伤情形还在确认中。先前华中与华南地区旱象严峻，似乎印证大旱之后必有大震的“旱震理论”；但专家说，干旱与地震两者间无必然关联。

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据中央社今天报道称，贵州省地质环境监测院微信公众号“贵州地灾防治”1日刊载题为“话题：大旱之后必有大震，是危言耸听还是科学预测？”文章指出，“大旱之后必有大震”最早可追溯至春秋战国时代。包括春秋末期鲁国盲人史学家左丘明的著作“国语”，以及司马迁的传世之作“史记”都曾记载史实，周幽王二年（公元前780年），泾、渭、洛等3条河川枯竭，随后发生地震，岐山崩塌。

研究大旱与地震间的关系始于中国地质学家耿庆国。耿庆国因为农夫告知，大旱之后必有大震，于是梳理自秦始皇时代至1971年史料，发现这段期间在华北及渤海地区共发生69次规模6以上地震。其中地震前一年内发生大旱的次数为27次，地震前两年发生大旱的次数为15次，地震前三年内发生大旱的次数为16次，地震前三年半发生大旱的次数为9次。

该报道称，中国地震台网络中心地震预报部副主任张永仙先前则说，从时间点切入对比旱震间的发生，看似有关联性，不过借由干旱、气候异常现象预测地震，虚报率很高，很难用于震前预测，两者间没有关联。他说，干旱成因很多，不是每次大旱后都会诱发具大破坏力的地震。